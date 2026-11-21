Грозненский "Ахмат" объявил стартовый состав на матч 15-го тура РПЛ-2026/27 против ЦСКА, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Москве стартует в 21:45 по казахстанскому времени. Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов выйдет в стартовом составе "Ахмата". Другой игрок национальной команды Галымжан Кенжебек начнёт встречу на скамейке запасных грозненского клуба.

Стартовый состав "Ахмата":

Мицаев, Адамов, Ибишев, Цаке, Сидоров, Сидибе, Силва, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе.

После 14 туров ЦСКА набрал 26 очков и занимает пятую позицию в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 14 баллами располагается на 12-й строчке, опережая зону прямого вылета всего на три очка.