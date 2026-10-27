"Ахмат" принял решение по Самородову и Кенжебеку на матч Кубка России

Стал известен состав грозненского "Ахмата" на выездной матч пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против воронежского "Факела", сообщают Vesti.kz.

Игра пройдёт в Воронеже и начнётся в 20:00 по казахстанскому времени.

Состав "Ахмата":

"Ахмат": Мицаев, Ибишев, Цаке, Богосавац, Сидоров, Адамов, Сидибе, Садулаев, Исмаэл, Касинтура, Конате.

Игроки сборной Казахстана нападающий Максим Самородов и вингер Галымжан Кенжебек оказались вне заявки "Ахмата" на эту игру.

"Ахмат" набрал четыре очка и занимает третье место в группе B. Лидирует московское "Динамо", у которого девять баллов. У "Краснодара" семь очков и третье место, а "Факел" имеет одинаковое с "Ахматом" количество баллов, но уступает по дополнительным показателям.