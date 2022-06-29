Абрамович нашел новый клуб

©РИА Новости
Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 09:51

Акционерное общество "Евраз", частью которой владеет российский предприниматель Роман Абрамович, может приобрести московский "Спартак". Об этом передает "РБ Спорт".

Отмечается, что одним из сценариев перемен в "Спартаке" является смена владельца, а ключевую роль в этом будет играть "Лукойл".

В то же время сообщается, что в ближнесрочной перспективе продажа клуба вряд ли произойдет.

Ранее Абрамович был владельцем футбольного клуба "Челси", который продали группе американского миллиардера Тодда Боэли. Российский олигарх находился у руля английского клуба с 2003 года.

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Метки:
Абрамович Роман Спартак Москва Премьер-лига России Челси

Футбол Россия
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Сегодня 09:51
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