Абрамович нашел новый клуб

Акционерное общество "Евраз", частью которой владеет российский предприниматель Роман Абрамович, может приобрести московский "Спартак". Об этом передает "РБ Спорт".

Отмечается, что одним из сценариев перемен в "Спартаке" является смена владельца, а ключевую роль в этом будет играть "Лукойл".

В то же время сообщается, что в ближнесрочной перспективе продажа клуба вряд ли произойдет.

Ранее Абрамович был владельцем футбольного клуба "Челси", который продали группе американского миллиардера Тодда Боэли. Российский олигарх находился у руля английского клуба с 2003 года.