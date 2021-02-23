Абат Аймбетов вошел в список самых дорогих футболистов чемпионата России

Новичок самарских "Крыльев Советов" казахстанский нападающий Абат Аймбетов вошел в список самых дорогих футболистов Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным Transfermarkt, 25-летний нападающий сборной Казахстана вместе с одноклубниками Никитой Черновым и Иваном Сергеевым делит вторую строчку в рейтинге дорогостоящих футболистов ФНЛ. Трансферная стоимость всех троих оценивается в 1,5 миллиона евро.

Возглавляет список еще один игрок "Крыльев" Антон Зиньковский, стоимость которого составляет 2,5 миллиона евро.

Топ-5 самых дорогих игроков ФНЛ:

1. Антон Зиньковский ("Крылья Советов") - 2,5 миллиона евро;

2-4. Абат Аймбетов ("Крылья Советов") - 1,5;

2-4. Иван Сергеев ("Крылья Советов") - 1,5;

2-4. Никита Чернов ("Крылья Советов") - 1,5;

5. Александр Нойок ("Оренбург") - 1,1.

Официально о переходе Аймбетова "Крылья" объявили 22 февраля. Сообщалось, что контракт игрока будет рассчитан до лета 2023 года с окладом 500 тысяч рублей (около 2,8 миллиона тенге) в месяц.

Самарский клуб после 26 туров идет в ФНЛ (второй по силе российский дивизион) на втором месте, дающем право напрямую попасть в РПЛ. До конца турнира осталось 16 туров.

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