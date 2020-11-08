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ЦСКА обыграл "Ростов" в матче РПЛ с тяжелой травмой Зайнутдинова и отбитым пенальти

Казахстанца заменили в самом начале игры.

ЦСКА обыграл "Ростов" в матче РПЛ с тяжелой травмой Зайнутдинова и отбитым пенальти
Фото: ФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия
0
Российская футбольная Премьер-Лига
Регулярный чемпионат
ЦСКА М - Ростов 2:0

Турнирная таблица

Московский ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов, одержал победу над "Ростовом" в 14-м туре российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла на "ВЭБ Арене" и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Константин Кучаев (20-я минута) и Федор Чалов (74-я). При этом на 60-й минуте хавбек "Ростова" Роман Еременко не реализовал пенальти.

Зайнутдинов вышел в стартовом составе ЦСКА, но был заменен уже на девятой минуте игре. Этой замене предшествовала тяжелая травма - казахстанец получил удар коленом от соперника и потерял сознание. В итоге он не смог продолжить карьеру и его унесли с поля на носилках.

Для Зайнутдинова это был десятый матч за ЦСКА. Сезон хавбек начинал в "Ростове", в составе которого провел четыре матча.

Армейцы набрали 31 очко и сохранили лидерство в турнирной таблице. В активе "Ростова" 23 балла и шестая строчка.

 

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Метки:
ЦСКА Ростов ФК Зайнутдинов Бахтиер Премьер-лига России Сборная РК по футболу

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