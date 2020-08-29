В России переход Зайнутдинова в ЦСКА назвали неожиданным

Российское издание "Газета
" в материале о трансферной кампании ЦСКА
отметило переход в московский клуб футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова
.
"Самое неожиданное приобретение армейцев - 22-летний Бахтиер Зайнутдинов. В прошлом сезоне казахстанский футболист ярко проявил себя в "Ростове". По слухам, в своей команде футболиста очень хотел видеть рулевой ЦСКА. С дончанами удалось сторговаться на два миллиона
евро, что вполне безопасно в том случае, если он впоследствии не заиграет", - говорится в заметке.
Усилю ли я ЦСКА? Дай бог - Зайнутдинов
О переходе казахстанца ЦСКА объявил
25 августа. Зайнутдинов подписал пятилетний контракт. Хавбек уже успел дебютировать за ЦСКА в матче российской премьер-лиги с "Краснодаром" (1:1), он вышел
на замену на 54-й минуте.
Сезон Зайнутдинова начинал в "Ростове", за который провел четыре матча в РПЛ. Всего за ростовчан провел с 2019 года 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.
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