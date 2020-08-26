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"Ордабасы" пошел мне навстречу". Кандидат в сборную Казахстана - о переходе в клуб РПЛ

Казахстанское гражданство он принял в 2018-м.

"Ордабасы" пошел мне навстречу". Кандидат в сборную Казахстана - о переходе в клуб РПЛ
Марат Быстров. Фото: ФК "Ахмат"©
Новости спорта Футбол Россия
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Защитник сборной Казахстана Марат Быстров в интервью Sputnik Казахстан рассказал о своем переходе в российский клуб "Ахмат". По словам экс-игрока костанайского "Тобола" и шымкентского "Ордабасы", он давно мечтал попробовать себя в РПЛ.

- Марат, не так давно вы перешли в клуб из Грозного. Долго думали над предложением?

- Я работал вместе с главным тренером "Ахмата" Андреем Талалаевым. Когда он пригласил меня в команду, я долго не раздумывал. Рад, что нахожусь здесь и имею возможность выступать в таком сильном турнире, как российская премьер-лига. Давно ставил себе именно такую цель.

- Как в "Ордабасы" отнеслись к новости о вашем уходе?

- Разговаривал как с руководством, так и тренерским штабом команды. Они пошли мне навстречу, понимая, насколько важен для меня шанс заиграть в РПЛ. Хочется сказать большое спасибо "Ордабасы" и всему коллективу.

- Последние два года вы выступали в чемпионате Казахстана. Можно ли сказать, что КПЛ помог вам вырасти в профессиональном плане перед возвращением в Россию?

- Казахстанская премьер-лига - это большой опыт для меня. Неважно, удачным он был или же нет. Мне кажется, что главное - вовремя делать правильные выводы. Я рад, что играл на родине, в Казахстане и получил хорошую практику. Я ведь родился и вырос в Костанайской области, где жил до 13 лет. Поэтому знал, куда еду и что меня ждет.

- Наверняка в будущем вас можно будет вновь увидеть в чемпионате Казахстана?

- Это покажет только время. В жизни ведь все возможно. Я очень люблю Казахстан, и меня многое связывает с этой страной. Сегодня я играю в России и хочу как можно лучше выступать здесь. Благодарен тем болельщикам, которые поддерживали меня на протяжении длительного времени, пока я находился в Казахстане.

- Какие у вас впечатления после первых дней пребывания в "Ахмате"?

- В коллективе меня приняли хорошо. Обстановка в клубе нравится, как и сам город. Люди здесь отзывчивые, доброжелательные.

- Переход в "Ахмат" - это уже большой трансфер для вас или же вы в будущем хотели бы выйти на еще более высокий уровень?

- Конечно, это шаг вперед для меня, ведь каждый спортсмен ставит задачу - расти и прогрессировать.

- В чемпионате нашей страны достаточно высокая конкуренция. Как думаете, кто сможет завоевать чемпионский титул?

- Сейчас сложно об этом сказать, ведь нынешний сезон складывается довольно скомканным из-за пауз. Конкуренция в КПЛ высокая, и многие команды могли бы вмешаться в борьбу за медали. В свою очередь, я буду болеть и переживать за ребят из "Ордабасы".

- Совсем скоро - игры национальной команды в Лиге наций. Уже есть какие-то мысли в голове?

- Замечу только, что я очень рад защищать честь главной команды страны. Последние годы я много работал, чтобы добиться этой цели. Буду выкладываться в майке национальной команды и делать все возможное ради ее успехов.

Быстров стал игроком "Ахмата" 15 августа. С 2017 года он принадлежал "Астане", за которую в итоге не сыграл ни одного матча. Сначала он отправился в аренду в "Тобол", а с 2019 года играл за "Ордабасы". Всего в КПЛ защитник провел 41 матч и забил один гол.

В октябре 2018 года Быстров принял казахстанское гражданство. В феврале 2019-го дебютировал за сборную в товарищеском матче против Молдовы (1:0), которая не учитывается в реестре ФИФА.

До переезда в КПЛ Быстров выступал в России за "Тамбов", "Челябинск" и "Магнитогорск". Родился же футболист в Костанайской области. В 13-летнем возрасте вместе с семьей переехал в Россию, его мама - этническая казашка из Челябинской области.

 

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Метки:
Футбол Премьер-лига России Россия Ахмат ФК Быстров Марат Ордабасы ФК Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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