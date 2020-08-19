Казахстанский футболист вышел в старте и дебютировал с победы в российской премьер-лиге

Казахстанский защитник Марат Быстров
дебютировал за грозненский "Ахмат
", передает корреспондент Vesti.kz
.
Его команда сегодня, 19 августа, дома в рамках третьего тура российской премьер-лиги победила волгоградский "Ротор
" - 3:1. У хозяев на 47-й минуте забил Владимир Ильин,
а на 53-й и 61-й - албанец Одисе Роши
, оформивший дубль, на что гости ответили лишь точным ударом Сергея Серченкова
на 58-й минуте.
При этом у "Ахмата" на 30-й минуте пенальти не смог реализовать венесуэлец Андрес Понсе
, а "Ротор" на 71-й остался в меньшинстве - вторую желтую получил арендованный у московского ЦСКА ивуарийский защитник Седрик Гогуа
, который до РПЛ выступал за "Кайрат".
В прошедшем матче Быстров вышел в стартовом составе и отыграл без замены. Эта игра стала для него первой в РПЛ в карьере.
Набрав четыре очка, "Ахмат" идет восьмым, а "Ротор", потерпевший три поражения, занимает последнее, 16-е, место. В следующем туре грозненцы 22 августа в 19:00 по времени Нур-Султана сыграют в гостях с "Химками", которые с одним баллом располагаеюся 15-ми в таблице.
О переходе Быстрова в "Ахмат" стало известно
15 августа. На следующий день российский клуб представил
новичка, который получил двухлетний контракт и 96-й номер.
Ранее Быстров рассказал
, что в "Ахмат" его пригласил главный тренер Андрей Талалаев
, с которым они знакомы по работе в "Тамбове". Он впервые в карьере будет выступать в РПЛ.
Сколько "Ахмат" заплатил за трансфер Быстрова
С 2017 года Быстров принадлежал "Астане", за которую в итоге не сыграл ни одного матча. Сначала он отправился в аренду в "Тобол
", а с 2019 года играл за "Ордабасы" Всего в КПЛ защитник провел 41 матч и забил один гол.
В октябре 2018 года Быстров принял
казахстанское гражданство. В феврале 2019-го он дебютировал за сборную в товарищеском матче против Молдовы (1:0), которая не учитывается в реестре ФИФА.
До переезда в КПЛ Быстров выступал в России за "Тамбов", "Челябинск" и "Магнитогорск". Родился же футболист в Костанайской области. В 13-летнем возрасте он вместе с семьей переехал в Россию, его мама - этническая казашка из Челябинской области.
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