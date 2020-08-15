Кандидат в сборную Казахстана раскрыл детали перехода и контракта с клубом РПЛ

Экс-защитник шыментского "Ордабасы" Марат Быстров
рассказал детали своего перехода в клуб российской премьер-лиги.
28-летний игрок продолжит
карьеру в "Ахмате"
. В прошлом сезоне провел за "Ордабасы" 31 матч и стал бронзовым призером КПЛ.
- Как появилось предложение от "Ахмата"?
- Пригласил меня тренер Андрей Викторович Талалаев, который недавно возглавил грозненский "Ахмат", ранее мы с ним вместе работали в Тамбове. Это была его инициатива и он предложил мне перейти в "Ахмат" и подписать контракт на два года, я конечно, считаю, что это как для спортсмена большой шаг вперед. Мне уже 28 лет и я решил пробовать свои силы в российской премьер-лиги. Все вопросы быстро решили, спасибо руководству "Ордабасы", президенту клуба Бахтияру Данияровичу Байсеитову, тренерскому штабу, все поняли меня, адекватно отнеслись к этой ситуации и отпустили меня. Хочу поблагодарить их за профессионализм и понимание, учитывая, что сейчас возобновится чемпионат, скоро игры Лиги Европы и несмотря на это пошли мне на встречу и за это я очень им благодарен. Мой этап карьеры в "Ордабасы", навсегда останется в моей памяти и всегда с особой теплотой буду вспоминать эти времена.
- Как оцениваешь период своей карьеры в шымкентском клубе?
- Хочу поблагодарить руководство клуба, тренерский штаб, которые верили в меня, оказывали доверие мне во всех аспектах, как футбольных, так и жизненных. Отдельное спасибо моим партнерам по команде, рад, что с ними я вместе работал, прогрессировал, были победы и поражения, но у нас был очень хороший коллектив, есть и уверен останется. Нашим болельщикам "Ордабасы" хочу пожелать, чтобы всегда поддерживали команду и неважно победа это, или поражение, всегда были рядом с командой, как и было всегда в принципе. В Шымкенте отличные болельщики и за эти два неполных сезона, я полюбил город, команду, болельщиков, и вообще всю атмосферу которая есть в этом городе, Шымкент для меня, можно сказать стал родным городом. Всем большое спасибо!
Біз "Ордабасы", Алға "Ордабасы"!
Отметим, что права на игрока принадлежат "Астане"
, однако сразу после подписания столичный клуб отдал Быстрова в аренду в "Тобол"
. В КПЛ-2018 он сыграл за костанайцев 14 матчей и забил один гол.
В октябре 2018 года Быстров принял
казахстанское гражданство. Входил в расширенный
состав сборной Казахстана и даже принял участие в товарищеском матче против Молдовы (1:0).
Быстров родился и вырос в Костанайской области. В 13-летнем возрасте он вместе с семьей переехал в Россию. В профессиональный футбол он попал в 22 года. Мать Быстрова - этническая казашка, родившаяся в Челябинской области. Правила ФИФА позволяют ему играть за сборную Казахстана.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!