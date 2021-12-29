Георгий Жуков провел не самый продуктивный период в "Кайрате", но дальнейший переезд в Польшу однозначно пошел ему на пользу. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о преображении игрока и его ближайших перспективах.

Жуков проводит уже третий сезон в краковской "Висле". В начале 2020 года Георгий перешел на минимальный контракт, с крайне тяжелым бэкграундом после "Кайрата" (отсутствие доверия тренеров, никаких значимых турнирных успехов, давление болельщиков) и при этом трансфер был в самый кризисный клуб Польши на тот момент ("Висла" находилась в зоне вылета, а также испытывала финансовые трудности).

Жуков выдал ударные полгода в Польше, очаровал всех, включая руководство, журналистов и болельщиков, и подписал новый контракт. Окончательно освоившись после кампании-2020/21, Георгий вошел в нынешний сезон уже как основной, опытный игрок "Вислы". В краковском клубе вообще большая текучка кадров, там готовы продавать игроков при первой возможности, но с Жуковым история немного иная, в "Висле" его ценят и котируют, отмечая высокий профессионализм и ответственность. Кроме того, все это время "Висла" усиливала центр поля, повышая конкуренцию в том числе на позиции Георгия, но он с ней справляется достаточно хладнокровно.

Стабильная игра Жукова в чемпионате Польши естественным образом привлекла главного тренера сборной Казахстана Талгата Байсуфинова. Несмотря на весь странный и местами скандальный оттенок отношений между игроком и сборной, все это осталось позади, вероятно, в том числе благодаря усилиям Талгата Маруановича. Вот как он сам описал возвращение Георгия в команду в интервью Vesti.kz:

"Мы обсуждали кандидатуру Жукова, по игровым качествам он всегда нам подходил, документы у него на месте. Он выступает в хорошем чемпионате, клубе, и грех не задействовать такого игрока. И мы не ошиблись, Жора молодец, то, что мы от него ждали, - он это показал. Но что самое важное - ребята действительно соскучились по нему, он вернулся домой, и я очень рад, что в команде такая атмосфера.

Он вообще безболезненно влился в команду. Мы даже не вспоминали все прошлые моменты, кто что писал и говорил, у нас на это не было ни времени, ни желания. Но что еще больше радует - он уезжал из сборной с отличным настроением, молодец".

В итоге Жуков отыграл в прошедшем отборочном цикле ЧМ-2022 пять матчей, подобных стабильных отрезков в сборной у игрока давно не было. Жуков добавил команде вариативности и движения, в этом смысле Байсуфинов, опять же, рассказал крайне любопытные детали о его игре:

"Интенсивность у него всегда прослеживалась. Но до матчей я ему отдельно объяснил один нюанс. Есть простые и тяжелые ситуации. Простая - это когда нам никто не мешает, не атакует, мы играем в пас, мяч двигается вперед, в этот момент не надо с мячом бегать и покрывать пространства, нам надо, чтобы мяч ходил. Тяжелая - это когда тебя накрывает соперник, и вот здесь нужно индивидуально постараться сохранить мяч, через фол, борьбу, дриблинг, здесь можно проявлять себя.

Почему мы напомнили ему эту тему? Раньше Жуков очень долго расставался с мячом. Но современные тенденции таковы: продвижение мяча вперед, в активно выгодные зоны, то есть за счет движения мяча вперед. И видно, что сейчас Жуков - это игрок из европейского чемпионата, он эти моменты очень быстро делает, для нас это просто шикарно, он еще больше помог нам в продвижении мяча, он понимает эту игру".

Сборная действительно добавила вистов игроку. В чемпионате Польши-2021/22 Жуков провел 12 матчей и забил свой дебютный гол в официальных матчах за "Вислу". Да, он пропустил несколько отрезков из-за повреждений, но в целом его статус игрока основы по-прежнему не подвергается сомнениям.

Контракт Георгия с "Вислой" завершается летом 2022 года, и уже сейчас возникли слухи о его возможном переходе в один из бельгийских клубов. Для Жукова чемпионат Бельгии - это не закрытый гештальт. Когда-то ему так и не дали полноценный шанс в "Стандарде", с тех пор хавбек никогда не отпускал мысль о том, что он должен показать себя в лиге, а точнее в стране, которая его, по сути, воспитала.