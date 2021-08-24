Забивали "Атлетико" и бились с "Бенфикой". Где сейчас футболисты "Астаны", игравшие в группе юношеской Лиги чемпионов

Многие тепло вспоминают сезон-2015/16, когда "Астана" впервые в истории казахстанского футбола вышла в групповой этап Лиги чемпионов. Но немногие помнят, что в том же сезоне Юношеской лиги УЕФА в квартете с дублирующими составами "Атлетико Мадрид", "Бенфики" и "Галатасарая" выступила молодежка "Астаны". Корреспондент Vesti.kz рассказал о том, как сложились карьеры некогда многообещающих футболистов.

В целом выступление молодежки в группе получилось намного хуже, чем у основной команды. Если звезды "сине-желтых" набрали четыре очка в квартете, проиграв лишь на выезде "Бенфике" (0:2) и "Атлетико" (0:4), то молодые футболисты уступили во всех шести встречах. Они не были готовы к такому уровню, да и нужно понимать, что команда квалифицировалась в группу лишь благодаря усилиям основного состава.

Ни одного набранного очка, единственный забитый гол и 35 пропущенных мячей. Самыми достойными результатами для команды стали поражения от "Галатасарая" - дважды 0:3. Худший матч - разгром от "Атлетико" со счетом 0:9.

С первого места из группы вышла "Бенфика" (16 очков), "Атлетико" финишировал вторым (13), а "Галатасарай" замкнул тройку (6).

Всего в шести матчах группового этапа в составе молодежной команды "Астаны" сыграли 20 футболистов. Начнем по позициям с вратарей.

Вратари: завершили карьеру, не успев начать

Пять из шести матчей отыграл Тамерлан Жунусов. На тот момент стражу ворот было 18 лет. После выступлений в Юношеской лиге УЕФА карьера Жунусова в профессиональном футболе так и завершилась. В последующие годы вратарь играл в столичной любительской лиге.

Еще в одном матче в воротах отыграл 19-летний Дастан Дулатов. Следующий сезон он начал со сборов вместе с одноклубниками по "Астане". Но в итоге эту кампанию Дастан провел в составе другой столичной команды - "Байтерека". Пять матчей во втором дивизионе, и, по сути, карьера Дулатова подошла к концу.

Защитники: кто-то завершил, кто-то стал тренером, а кто-то все еще играет

Все матчи от звонка до звонка отыграл 18-летний Чингизхан Асылханулы. В одной из встреч он заработал желтую карточку, а еще в одной игре отметился автоголом. После этого на серьезном уровне Асылханулы так и не играл.

450 минут в групповом этапе довелось отыграть 19-летнему Айхану Кожабекову. В 2016 году он оказался в составе "Байтерека", но так там и не заиграл. После этого в карьере Кожабекова был трехлетний перерыв. В 2019 году Айхан попытался вернуться в большой футбол, став игроком "SD Family". В трех кубковых матчах он даже забил один гол. Но в итоге полноценного возвращения не случилось. Сейчас является детским тренером.

19-летний Ербол Жайлаубеков получил 298 игровых минут в групповой стадии. Дальнейшая карьера у оборонца не задалась. В 2018 году он пробовал закрепиться в столичном СДЮСШОР № 8, но безуспешно. В том же году Ербол завершил обучение в Евразийском национальном университете на факультете "Физической культуры и спорта". Теперь работает детским тренером в одной из частных футбольных школ города.

18-летний Александр Берг отбегал 280 минут в том групповом этапе. Зато он первый футболист в нашем материале, который по сей день играет за профессиональный клуб. Сезон-2016 он провел там же, в молодежке "Астаны", отыграв 22 матча. В 2017 году Берг перешел в "Алтай", а в следующем сезоне играл за СДЮСШОР № 8. С 2019 года Александр играет за "SD Family", а в этом сезоне на его счету девять матчей во всех турнирах.

Групповой этап защитникначинал в роли перспективного 17-летнего игрока. Суммарно он отыграл 270 минут в Юношеской лиге УЕФА. Следующий сезон футболист провел в молодежной команде "Окжетпеса" , после чего завершил карьеру. В 2018 году ездил на предсезонные сборы с, но в команде не закрепился.

Для 18-летнего Адилета Амантаева это был последний сезон на профессиональном уровне. В группе он провел 197 минут на поле, ничем особым не отметившись. Похожая ситуация сложилась и у 17-летнего Абзала Нурмаганбета, проведшего на поле 157 минут, а также заработавшего одну желтую карточку.

Полузащитники: попытки закрепиться в Европе, клубы КПЛ, любительские лиги и тяжелая травма

Всего 20 минут в одном из матчей провел 16-летний Жан-Али Пайруз. В следующем году игрок уже выступал за "Шахтер", откуда с того момента никуда не уходил. Разве что в аренду, как сейчас. Этим летом Пайруза до конца сезона отправили в "Каспий". К текущему моменту на счету 22-летнего игрока 50 матчей в КПЛ, в которых он забил три мяча и сделал два ассиста.

17-летний Нурсултан Байгазы отыграл 257 минут. На поле ничем примечательным он не отметился. В 2016 году он начал сезон в молодежке "Астаны", а после игрок попытался построить карьеру в Европе, подписав контракт со словацкой "Нитрой". Особого успеха ждать не пришлось. В 2019 году Нурсултан вернулся в большой футбол на родине, став игроком "SD Family". В этом сезоне на его счету пять матчей.

15-летний Мади Жакипбаев был самым молодым футболистом команды. Отыграв 265 минут, полузащитник заработал одну желтую карточку. По сей день Жакипбаев принадлежит "Астане". За все годы Мади принял участие лишь в девяти матчах КПЛ. На протяжении последних нескольких месяцев хавбек не тренируется по неопределенным причинам, и пока нет ясности, как скоро игрок вернется на поле и случится ли это вообще.

347 минут отыграл Ильяс Куанышбай, которому на тот момент было 18 лет. Именно этот футболист забил единственный гол команды, поразив ворота "Атлетико" в гостевом матче (1:7). В сезоне-2016 он провел еще четыре матча за команду, но в дальнейшем профессиональная карьера у Куанышбая не задалась. В следующие годы Ильяс играл в любительской лиге. Известно, что в 2019 году он был дисквалифицирован в ней на год, но по какой причине - неизвестно.

17-летний Аксултан Асаинов, проведя 368 минут на поле, вскоре отправился покорять Словакию вместе со своим товарищем Байгазы. В 2018 году хавбек вернулся в Казахстан, став игроком СДЮСШОР № 8. Также Асаинов играл в любительской лиге.

495 минут во всех матчах отыграл полузащитник Алишер Сагинов, которому на тот момент было 17 лет. Он стал единственным игроком команды, получившим две желтые карточки в групповом этапе. В последующие годы хавбек продолжал играть за молодежку "Астаны", а также защищал цвета "Каспия" и "SD Family". В октябре прошлого года у Сагинова случилась серьезная травма - полный разрыв крестообразных связок колена. Из-за нее Алишер выбыл из строя на долгий срок. Игрок все еще готовится к возвращению на поле.

Практически без замен все матчи отыграл Даулет Зейнетдинов , накопивший 536 минут на поле. На счету полузащитника одно предупреждение. Он играл за молодежную команду "Астаны" до 2018 года, после чего перебрался в дублирующий состав "Жетысу" . В 2019 году игрок засветился в одной из любительских лиг Алматы.

Вообще без замен все матчи отыграл 18-летний Ардак Саулет. С 2017 года футболист защищает цвета "Актобе", а в этом сезоне на правах аренды он успел поиграть за "Акжайык". В матче шестого тура группового этапа Olimpbet-Кубка Казахстана против "Астаны" (1:1) Саулет был признан лучшим игроком встречи.

Нападающие: уже бывшие профессиональные футболисты

21 минуту на поле провел 18-летний форвард Руслан Адамов. Карьера у игрока не задалась, поэтому Адамов решил пойти по пути тренерскому. Некоторое время он трудился в футбольном центре "Астаны". Сейчас работает тренером в голландском футбольном центре раннего развития "Футбик Астаны".

18-летний Нурзат Бураев несколько раз выходил на замену и за 82 минуты заработал одну желтую карточку. На профессиональном уровне после этого Бураев не выступал.

Подавал большие надежды тогда нападающий Виктор Пронь, которому в сентябре, в самом начале группового этапа, исполнилось 18 лет. Еще несколько лет игрок защищал цвета молодежки "Астаны", а затем пробовал себя во втором дивизионе в "Каспии". Последним клубом Проня был СДЮСШОР № 8 в 2019 году.

Как ни прискорбно, но из всего списка лишь два игрока сейчас выступают в клубах КПЛ и получают игровое время. Один находится в аренде в "Каспии", а второй защищает цвета "Актобе". Шесть лет назад казалось, что футболисты молодежки "Астаны" в будущем смогут представлять нашу страну на большой арене, но суровая реальность оказалась совершенно иной.

К сравнению, в составах соперников тогда был целый ряд известных ныне футболистов. На скамейке запасных у молодежки "Бенфики" остался нынешний игрок сборной Португалии и "Манчестер Сити" Рубен Диаш. Сейчас 24-летний защитник является одним из лучших оборонцев в АПЛ.

В домашнем матче с "Атлетико" (0:9) в составе гостей в защите играли братья Лукас и Тео Эрнандесы. Первый уже стал чемпионом мира в составе сборной Франции и играет за "Баварию", а второй выступает в "Милане".

Напомним, что основная команда "Астаны" заняла в группе четвертое место, на один пункт уступив "Галатасараю", вышедшему в плей-офф Лиги Европы.

Фото: ФК "Астана"©️

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