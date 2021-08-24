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Забивали "Атлетико" и бились с "Бенфикой". Где сейчас футболисты "Астаны", игравшие в группе юношеской Лиги чемпионов

Забивали "Атлетико" и бились с "Бенфикой". Где сейчас футболисты "Астаны", игравшие в группе юношеской Лиги чемпионов
©ФК "Астана"
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

Многие тепло вспоминают сезон-2015/16, когда "Астана" впервые в истории казахстанского футбола вышла в групповой этап Лиги чемпионов. Но немногие помнят, что в том же сезоне Юношеской лиги УЕФА в квартете с дублирующими составами "Атлетико Мадрид", "Бенфики" и "Галатасарая" выступила молодежка "Астаны". Корреспондент Vesti.kz рассказал о том, как сложились карьеры некогда многообещающих футболистов.

В целом выступление молодежки в группе получилось намного хуже, чем у основной команды. Если звезды "сине-желтых" набрали четыре очка в квартете, проиграв лишь на выезде "Бенфике" (0:2) и "Атлетико" (0:4), то молодые футболисты уступили во всех шести встречах. Они не были готовы к такому уровню, да и нужно понимать, что команда квалифицировалась в группу лишь благодаря усилиям основного состава. 

Ни одного набранного очка, единственный забитый гол и 35 пропущенных мячей. Самыми достойными результатами для команды стали поражения от "Галатасарая" - дважды 0:3. Худший матч - разгром от "Атлетико" со счетом 0:9.

С первого места из группы вышла "Бенфика" (16 очков), "Атлетико" финишировал вторым (13), а "Галатасарай" замкнул тройку (6).

Всего в шести матчах группового этапа в составе молодежной команды "Астаны" сыграли 20 футболистов. Начнем по позициям с вратарей.

Вратари: завершили карьеру, не успев начать

Пять из шести матчей отыграл Тамерлан Жунусов. На тот момент стражу ворот было 18 лет. После выступлений в Юношеской лиге УЕФА карьера Жунусова в профессиональном футболе так и завершилась. В последующие годы вратарь играл в столичной любительской лиге.

Еще в одном матче в воротах отыграл 19-летний Дастан Дулатов. Следующий сезон он начал со сборов вместе с одноклубниками по "Астане". Но в итоге эту кампанию Дастан провел в составе другой столичной команды - "Байтерека". Пять матчей во втором дивизионе, и, по сути, карьера Дулатова подошла к концу.

Защитники: кто-то завершил, кто-то стал тренером, а кто-то все еще играет

Все матчи от звонка до звонка отыграл 18-летний Чингизхан Асылханулы. В одной из встреч он заработал желтую карточку, а еще в одной игре отметился автоголом. После этого на серьезном уровне Асылханулы так и не играл.

450 минут в групповом этапе довелось отыграть 19-летнему Айхану Кожабекову. В 2016 году он оказался в составе "Байтерека", но так там и не заиграл. После этого в карьере Кожабекова был трехлетний перерыв. В 2019 году Айхан попытался вернуться в большой футбол, став игроком "SD Family". В трех кубковых матчах он даже забил один гол. Но в итоге полноценного возвращения не случилось. Сейчас является детским тренером.

19-летний Ербол Жайлаубеков получил 298 игровых минут в групповой стадии. Дальнейшая карьера у оборонца не задалась. В 2018 году он пробовал закрепиться в столичном СДЮСШОР № 8, но безуспешно. В том же году Ербол завершил обучение в Евразийском национальном университете на факультете "Физической культуры и спорта". Теперь работает детским тренером в одной из частных футбольных школ города.

18-летний Александр Берг отбегал 280 минут в том групповом этапе. Зато он первый футболист в нашем материале, который по сей день играет за профессиональный клуб. Сезон-2016 он провел там же, в молодежке "Астаны", отыграв 22 матча. В 2017 году Берг перешел в "Алтай", а в следующем сезоне играл за СДЮСШОР № 8. С 2019 года Александр играет за "SD Family", а в этом сезоне на его счету девять матчей во всех турнирах.

Групповой этап защитник Даниил Зимогляд начинал в роли перспективного 17-летнего игрока. Суммарно он отыграл 270 минут в Юношеской лиге УЕФА. Следующий сезон футболист провел в молодежной команде "Окжетпеса", после чего завершил карьеру. В 2018 году ездил на предсезонные сборы с "Шахтер-Булатом", но в команде не закрепился.

Для 18-летнего Адилета Амантаева это был последний сезон на профессиональном уровне. В группе он провел 197 минут на поле, ничем особым не отметившись. Похожая ситуация сложилась и у 17-летнего Абзала Нурмаганбета, проведшего на поле 157 минут, а также заработавшего одну желтую карточку.

Полузащитники: попытки закрепиться в Европе, клубы КПЛ, любительские лиги и тяжелая травма

Всего 20 минут в одном из матчей провел 16-летний Жан-Али Пайруз. В следующем году игрок уже выступал за "Шахтер", откуда с того момента никуда не уходил. Разве что в аренду, как сейчас. Этим летом Пайруза до конца сезона отправили в "Каспий". К текущему моменту на счету 22-летнего игрока 50 матчей в КПЛ, в которых он забил три мяча и сделал два ассиста.

17-летний Нурсултан Байгазы отыграл 257 минут. На поле ничем примечательным он не отметился. В 2016 году он начал сезон в молодежке "Астаны", а после игрок попытался построить карьеру в Европе, подписав контракт со словацкой "Нитрой". Особого успеха ждать не пришлось. В 2019 году Нурсултан вернулся в большой футбол на родине, став игроком "SD Family". В этом сезоне на его счету пять матчей.

15-летний Мади Жакипбаев был самым молодым футболистом команды. Отыграв 265 минут, полузащитник заработал одну желтую карточку. По сей день Жакипбаев принадлежит "Астане". За все годы Мади принял участие лишь в девяти матчах КПЛ. На протяжении последних нескольких месяцев хавбек не тренируется по неопределенным причинам, и пока нет ясности, как скоро игрок вернется на поле и случится ли это вообще.

347 минут отыграл Ильяс Куанышбай, которому на тот момент было 18 лет. Именно этот футболист забил единственный гол команды, поразив ворота "Атлетико" в гостевом матче (1:7). В сезоне-2016 он провел еще четыре матча за команду, но в дальнейшем профессиональная карьера у Куанышбая не задалась. В следующие годы Ильяс играл в любительской лиге. Известно, что в 2019 году он был дисквалифицирован в ней на год, но по какой причине - неизвестно.

17-летний Аксултан Асаинов, проведя 368 минут на поле, вскоре отправился покорять Словакию вместе со своим товарищем Байгазы. В 2018 году хавбек вернулся в Казахстан, став игроком СДЮСШОР № 8. Также Асаинов играл в любительской лиге. 

495 минут во всех матчах отыграл полузащитник Алишер Сагинов, которому на тот момент было 17 лет. Он стал единственным игроком команды, получившим две желтые карточки в групповом этапе. В последующие годы хавбек продолжал играть за молодежку "Астаны", а также защищал цвета "Каспия" и "SD Family". В октябре прошлого года у Сагинова случилась серьезная травма - полный разрыв крестообразных связок колена. Из-за нее Алишер выбыл из строя на долгий срок. Игрок все еще готовится к возвращению на поле.

 Практически без замен все матчи отыграл Даулет Зейнетдинов, накопивший 536 минут на поле. На счету полузащитника одно предупреждение. Он играл за молодежную команду "Астаны" до 2018 года, после чего перебрался в дублирующий состав "Жетысу". В 2019 году игрок засветился в одной из любительских лиг Алматы.

Вообще без замен все матчи отыграл 18-летний Ардак Саулет. С 2017 года футболист защищает цвета "Актобе", а в этом сезоне на правах аренды он успел поиграть за "Акжайык". В матче шестого тура группового этапа Olimpbet-Кубка Казахстана против "Астаны" (1:1) Саулет был признан лучшим игроком встречи.

Нападающие: уже бывшие профессиональные футболисты

21 минуту на поле провел 18-летний форвард Руслан Адамов. Карьера у игрока не задалась, поэтому Адамов решил пойти по пути тренерскому. Некоторое время он трудился в футбольном центре "Астаны". Сейчас работает тренером в голландском футбольном центре раннего развития "Футбик Астаны".

18-летний Нурзат Бураев несколько раз выходил на замену и за 82 минуты заработал одну желтую карточку. На профессиональном уровне после этого Бураев не выступал.

Подавал большие надежды тогда нападающий Виктор Пронь, которому в сентябре, в самом начале группового этапа, исполнилось 18 лет. Еще несколько лет игрок защищал цвета молодежки "Астаны", а затем пробовал себя во втором дивизионе в "Каспии". Последним клубом Проня был СДЮСШОР № 8 в 2019 году. 

Как ни прискорбно, но из всего списка лишь два игрока сейчас выступают в клубах КПЛ и получают игровое время. Один находится в аренде в "Каспии", а второй защищает цвета "Актобе". Шесть лет назад казалось, что футболисты молодежки "Астаны" в будущем смогут представлять нашу страну на большой арене, но суровая реальность оказалась совершенно иной. 

К сравнению, в составах соперников тогда был целый ряд известных ныне футболистов. На скамейке запасных у молодежки "Бенфики" остался нынешний игрок сборной Португалии и "Манчестер Сити" Рубен Диаш. Сейчас 24-летний защитник является одним из лучших оборонцев в АПЛ.

В домашнем матче с "Атлетико" (0:9) в составе гостей в защите играли братья Лукас и Тео Эрнандесы. Первый уже стал чемпионом мира в составе сборной Франции и играет за "Баварию", а второй выступает в "Милане".

Напомним, что основная команда "Астаны" заняла в группе четвертое место, на один пункт уступив "Галатасараю", вышедшему в плей-офф Лиги Европы.

Фото: ФК "Астана"©️

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