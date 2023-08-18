Видео торжественной встречи Бахтиера Зайнутдинова в Стамбуле

Полузащитнику сборной Казахстана Бахтиеру Зайнутдинову устроили торжественную встречу в аэропорту Стамбула, сообщают Vesti.kz.

Футболист прибыл в Турцию на подписание контракта с "Бешикташем". Перед встречающими он появился в футболке своего будущего клуба.

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Напомним, ожидается, что соглашение будет заключено на четыре года. Переход Зайнутдинова из московского ЦСКА обойдется стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро с зарплатой около 1,2 миллиона евро за сезон. В чемпионате Турции, который стартовал 11 августа, казахстанец не будет считаться легионером.