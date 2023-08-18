Бахтиер Зайнутдинов прибыл в "Бешикташ". В клубе сделали заявление

"Бешикташ" официально объявил о прилете полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, сообщают Vesti.kz. В клубе отметили, что переговоры близятся к завершению.

Фото прибывшего футболиста опубликовано в Instagram-аккаунте турецкой команды.

"Для завершения переговоров в Стамбул прилетел казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов. Наш вице-президент Серхан Четинсая встретил Бахтиера Зайнутдинова в аэропорту", - написал клуб.

Напомним, ранее отмечалось, что переход Зайнутдинова из московского ЦСКА обойдется стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро, а соглашение будет заключено на 4 года с зарплатой около 1,2 миллиона евро за сезон.

В чемпионате Турции, который стартовал 11 августа, казахстанец не будет считаться легионером.

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