Бахтиер Зайнутдинов впервые надел футболку "Бешикташа"

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов появился в футболке "Бешикташа", сообщают Vesti.kz.
В аэропорту Стамбула, куда он прибыл для завершения переговоров, футболисту устроили торжественный прием. Перед публикой он появился в футболке своего будущего клуба.
Напомним, ожидается, что соглашение будет заключено на четыре года. Переход Зайнутдинова из московского ЦСКА обойдется стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро с зарплатой около 1,2 миллиона евро за сезон. В чемпионате Турции, который стартовал 11 августа, казахстанец не будет считаться легионером.
Фото: instagram.com/besiktas
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