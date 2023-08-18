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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Бахтиер Зайнутдинов впервые надел футболку "Бешикташа"

Бахтиер Зайнутдинов впервые надел футболку "Бешикташа"
©ПФК ЦСКА

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов появился в футболке "Бешикташа", сообщают Vesti.kz

В аэропорту Стамбула, куда он прибыл для завершения переговоров, футболисту устроили торжественный прием. Перед публикой он появился в футболке своего будущего клуба. 

Напомним, ожидается, что соглашение будет заключено на четыре года. Переход Зайнутдинова из московского ЦСКА обойдется стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро с зарплатой около 1,2 миллиона евро за сезон. В чемпионате Турции, который стартовал 11 августа, казахстанец не будет считаться легионером. 

Фото: instagram.com/besiktas

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Турция

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