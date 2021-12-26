Ветеран казахстанского футбола завершил карьеру

37-летний казахстанский полузащитник Константин Заречный завершил карьеру игрока, передает Meta-ratings.kz.

​Воспитанник павлодарского футбола на профессиональном уровне провел 21 сезон, начав карьеру в павлодарском "Иртыше" в 2001 году. Также выступал в КПЛ за "Экибастузец", "Тараз", "Жетысу", "Атырау" и "Акжайык".

Также Заречный успел отыграть и за клубы первой лиги - "Алтай" и "Аксу". Является серебряным и дважды бронзовым призером КПЛ, два раза завоевывал золото чемпионата первой лиги. ​

В сезоне-2021 он сыграл за "Аксу" 14 матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.