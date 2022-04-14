"В Бельгии знают мои способности". Вороговский - о трансфере в Европу и сборной Казахстана

Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский минувшей зимой вновь перебрался в чемпионат Бельгии и теперь выступает за "Моленбек". Об успехах клуба, быстрой адаптации и старте Лиги наций 25-летний футболист рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz.

- Ян, ты снова в Бельгии и снова твоя команда борется за выход в высший дивизион, можно ли сравнить нынешний и тот сезон с "Беерсхотом"? Сравнимы ли они по эмоциям и ощущениям?

- Так получилось, что снова выпал шанс попробовать себя в европейском чемпионате. Тренер помнит меня еще по выступлениям за "Беерсхот". На тот момент он был главным тренером в "Левене", а мы с его командой играли в финале за выход. Ощущения сравнимы, так как мы с командой сейчас вышли в плей-офф. С "Беерсхотом" это был финал за выход в высшую лигу. С тех пор несколько изменилась схема проведения чемпионата.

- В целом старт в карьере в "Моленбеке" получился для тебя отличным - ты несколько туров подряд попадал в символическую сборную тура, быстро забил дебютный гол. С чем связана такая мгновенная адаптация? Можно сказать, что помог опыт в "Беерсхоте"?

- Думаю, конечно же, сказалось, что ранее я уже играл два года в Бельгии. За счет этого мне было легче адаптироваться в "Моленбеке", и меня хорошо встретили в команде. Мне сразу понравился их стиль игры, и тут грамотный подбор игроков. Именно поэтому получилось сделать победную серию и за три тура до конца закрепиться на второй строчке таблицы.

- Ты второй раз попадаешь в чемпионат Бельгии - для казахстанского футболиста это нетипичная история. Повысился ли интерес к нашим игрокам в связи с этим? Или твой случай единичен и тут, скорее, важна работа агента?

- В моем случае это связано с тем, что меня знают в Бельгии и знают, на что я способен. Мы все чаще видим, как все больше наших игроков уезжают играть за границу. Думаю, интерес будет повышаться. Теперь нужно, чтобы наши ребята, особенно молодые, старались уехать. Это важно, потому что здесь смотрят, как быстро ты адаптируешься в команде и в быту. Все-таки у нас разный менталитет, и им проще брать игроков из тех стран, где у них был позитивный опыт.

- Тебе не удалось принять участие в матчах за сборную против Молдовы. Готов ли к вызову на июньские игры? И как оцениваешь наших соперников по группе в Лиге наций?

- Да, к большому сожалению, не получилось приехать в сборную из-за полученной травмы. Болел за команду всем сердцем. К вызову всегда готов! Группа примерно равная, надо выходить и показывать свой максимум!

Добавим, что Вороговский провел за "Моленбек" девять матчей, за этот период ему удалось оформить гол и ассист. Команда казахстанца продолжает борьбу за выход в высший дивизион чемпионата Бельгии, следующую игру "Моленбек" проведет 16 апреля.

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