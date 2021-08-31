В "Астане" решили уволить тренера

Главный тренер "Астана М" Али Алиев может покинуть команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Такое решение приняло новое руководство клуба, несмотря на то, что Алиев после своего прихода одержал восемь побед подряд во второй лиге Казахстана. Его команда в этих играх забила 34 гола и пропустила пять голов.

О своем грядущем увольнении 40-летний специалист узнал в начале прошлой недели. После этого "Астана М" провела один матч и уступила "Жетысу М" со счетом 0:1.

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Ранее "Астану" покинул генеральный директор Давид Лория. Вместо него в клуб пришел Тастанбек Есентаев.

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