Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов сыграет в матче 20-го тура чемпионата Турции в составе "Аданы Демирспор" против "Фенербахче", сообщают Vesti.kz.

Казахстанский форвард не включен в стартовый состав команды на матч против столичного коллектива, возглавляемого Жозе Моурниьо. Абат может вступить в игру со скамейки запасных.

Матч "Адана Демирспор" - "Фенербахче" начнется в 21:00 по казахстанскому времени и будет доступен на телеканале Sport Plus.

Для Аймбетова это будет 14 матч в нынешнем сезоне Суперлиги. На счету Абата три гола в этом чемпионате.

"Адана Демирспор" занимает последнее, 19-е место в чемпионате Турции, а "Фенербахче" идет на второй позиции в лиге.