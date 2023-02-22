Почти три миллиона подписчиков. Алматы примет топовый матч команд медийного футбола

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Вчера 23:12
©ФК "Амкал"

Казахстанский медийный футбольный клуб SD Family анонсировал матч против известной российкой команды "Амкал", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет 12 марта на поле Центрального стадиона в Алматы. Принципиальности матчу добавляет то, что в форме SD Family сыграют бывшие звезды "Амкала" Виктор Блатов и Майк Крапивников.

Отметим, что в последний раз соперники встречались также в Алматы в июле 2022 года. В той игре в основное время был зафиксирован счет 4:4, а в серии пенальти клуб из Казахстана одержал победу со счетом 8:7.

Отметим, что на основателя "Амкала" Германа Попкова, известного под ником GermanElClassico на Youtube подписаны 2,79 миллиона пользователей.

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Метки:
Футбол

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