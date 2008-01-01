"Тренерская деятельность всегда была в приоритете". Нурдаулетов - о молодежной сборной, лимите и задачах

На прошлой неделе КФФ назначила Кайрата Нурдаулетова старшим тренером молодежной сборной Казахстана. В интервью корреспонденту Vesti.kz новый наставник "молодежки" рассказал, кто составит костяк следующего поколения, какие задачи будут поставлены перед командой и может ли лимит в КПЛ помочь казахстанским игрокам.



- Кайрат Жумабекович, вы снова переходите на тренерскую работу, для вас это получилось спонтанно или вы хотели пойти по этому пути?



- Тренерская деятельность всегда была для меня в приоритете. Много учился и успел поработать в этом качестве. Но поступило предложение помочь в Департаменте сборных команд КФФ. Посчитал, что могу принести пользу. Вышел хороший административный опыт.

Что касается приглашения возглавить тренерский штаб молодежной сборной, то, в первую очередь, хочу поблагодарить руководство федерации за оказанное доверие. В рамках выполнения обязанностей в департаменте много и продуктивно сотрудничал с тренерским корпусом различных сборных команд. В том числе национальной и молодежной. Кстати, в первой до последнего момента являлся ассистентом главного тренера, а незадолго до этого трудился в тренерском штабе второй. Рад, что теперь появилась возможность применить приобретенные знания в самостоятельном порядке.



- Какие цели будут поставлены перед молодежной сборной в следующем отборочном цикле?



- Нацелены на выход из группы. Играть без задач не имеет смысла. Мы решили взять планку повыше и постараемся продемонстрировать, что казахстанский футбол способен проявить себя с лучшей стороны. Плюс, на мой взгляд, тренер должен выполнять не только чисто спортивную работу, но и быть наставником. В этом смысле в команде будет усилена ставка на патриотизм.

Идеологию никто не отменял. Мы выступаем за честь страны, представляем народ нашей Родины. В том числе своих родных и близких, друзей и коллег, соратников и единомышленников. Это чрезвычайно высокая ответственность. Игроки должны понимать это досконально и в первую очередь. Тем, для кого эти принципы вторичны, в команде место не найдется.



- Есть ли потенциал у нынешнего поколения молодежной сборной для того, чтобы выполнить поставленную задачу?



- Придется плотно поработать, но талантливых ребят достаточно. Большинство имеет опыт выступлений на международной арене. Правда, сейчас многое зависит не только от тренерского штаба, но и от ситуации с пандемией. Соответственно, неясно, насколько динамично будут проходить чемпионат и первенство страны. Паузы могут вновь вызвать провалы в физической готовности футболистов, но верим, что все сложится благополучно, и будем стремиться к лучшему



- Многие игроки из прошлого созыва молодежной сборной уже не пройдут по возрасту в следующую команду, есть ли те, кто готов равноценно заменить их?



- В целом ситуация благоприятная. В новый созыв молодежной сборной снова подходят Еркебулан Сейдахмет, Дмитрий Бачек, Мади Жакипбаев, Лев Скворцов, Султан Сагнаев, Данил Устименко, Данияр Усенов, Эльхан Астанов, Арман Кенесов и некоторые другие. Кроме этого, заканчивается начатая решением руководства КФФ и реализуемая силами департамента сборных селекционная работа на предмет пополнения. Среди кандидатов тоже немало одаренных, патриотично настроенных и способных выполнять поставленные задачи футболистов. В том, что команда получится боеспособной, не сомневаюсь.



- У многих молодых казахстанцев существует дефицит игрового времени в КПЛ, как решить эту проблему?



- Заставить клубных тренеров просто так ставить молодежь в состав на внутренних турнирах мы не вправе. Во многом это зависит от самих игроков, от уровня их мотивации. Если будут работать по максимуму и сумеют полностью проявить свой потенциал, любой специалист это заметит и, будьте уверены, предоставит шанс.



- Вернуть лимит для молодых игроков - это решение или шаг назад?



- Не буду отрицать, что это пошло бы молодежной сборной на пользу. Даже если один игрок до 21 года в каждой клубной команде начнет регулярно получать место в основе, уже будет неплохо. Понятно, это отчасти искусственный шаг и мнения здесь есть разные, но, безусловно, польза для нас была бы несомненная.



Напомним, что по итогам квалификации Евро-2021 молодежная сборная Казахстана финишировала на четвертом месте в своей группе, набрав десять очков. По ходу цикла команду возглавляли Александр Москаленко и Алмас Кулшинбаев.