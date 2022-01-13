Тренер "Зенита" раскрыл причины срыва трансфера Исламхана

Как известно, помимо Нуралы Алипа, два года назад просмотр в "Зените" также проходил другой казахстанский полузащитник Бауыржан Исламхан. Почему игрок не получил полноценный контракт, корреспонденту Vesti.kz рассказал тренер академии российского клуба Евгений Тарасов.

"На мой взгляд, на той позиции, где играет Исламхан, в "Зените" были достаточно квалифицированные футболисты. Думаю, конкуренцию он бы не выдержал. Поскольку он игрок сборной, ему нужна была практика, а не сидеть на скамейке в "Зените". Много факторов не срослось. Обидно, но такое бывает в футболе - он был не сильнее тех игроков, которые выступали на его позиции", - отметил Тарасов.

Напомним, что Исламхан проходил сбор в составе "Зенита" в январе 2020 года. Позже игрок подписал контракт с арабским клубом "Аль-Айн", однако в конце того же года хавбек был дисквалифицирован на два года за применение допинга.

Срок дисквалификации Исламхана завершается осенью 2022 года. На данный момент игрок поддерживает форму индивидуально.

Что касается Алипа, то он прошел медосмотр в российском клубе и вошел в список игроков, которые отправятся на тренировочный сбор в составе "Зенита".