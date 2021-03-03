Главный тренер карагандинского "Шахтера" Али Алиев подвел итоги матча с футбольным клубом "Астана" в рамках полуфинала Суперкубка Казахстана.

Встреча прошла в Туркестане и завершилась со счетом 2:0 в пользу столичного клуба.

"Во-первых, хочу поздравить всех любителей казахстанского футбола с началом сезона. Поражение показало, что мы не справились с предстартовым волнением - пропустили гол на 17-й минуте. В частности, старались извлечь выгоду из стандартных положений, но сами пропустили со стандарта. После гола соперник немного успокоился.

Не смогли по субъективным и объективным причинам тщательно подготовиться к предстоящему матчу в связи с тем, что некоторые игроки поздно присоединились к команде, также дали о себе знать переезды... Будем делать выводы, проведем работу над ошибками и в следующем матче болельщики увидят совершенно другую игру в исполнении "Шахтера", - приводит его слова пресс-служба клуба.

Напомним, что сегодня, 3 марта, в другом полуфинале сыграют "Тобол" - "Кайрат". Матч за третье место состоится 5 марта, а финал запланирован на 6-е число.