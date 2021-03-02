Сегодня, 2 марта, состоится первый полуфинальный матч за Суперкубок Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, карагандинский "Шахтер" сыграет с "Астаной". Начало игры в 15:00 по времени Нур-Султана.

В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.

Добавим, что вторую полуфинальную пару составили костанайский "Тобол" и алматинский "Кайрат". Эта встреча состоится 3 марта.

5 марта пройдет матч за третье место, а 6-го - финал.

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