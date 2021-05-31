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От столицы до Актобе. Футболисты "Челси", которые приезжали в Казахстан

Теперь они красуются с кубком Лиги чемпионов.

От столицы до Актобе. Футболисты "Челси", которые приезжали в Казахстан
Андреас Кристенсен. Фото: ФК "Челси"©️
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Лондонский "Челси", завоевав титул Лиги чемпионов УЕФА, по праву считается лучшей командой Европы этого сезона. При всем уважении к внутренним чемпионатам и другим соревнованиям, Лига чемпионов всегда оценивалась выше. В составе "синих" собраны игроки мирового класса, а некоторые из них даже приезжали в Казахстан. Именно таких футболистов вспомнил и перечислил в этом материале корреспондент Vesti.kz.

Больше остальных о Казахстане знает защитник лондонцев Курт Зума. Он не просто приезжал в Нур-Султан два раза, но и отыграл суммарно 180 минут на "Астана Арене".

В сентябре 2014 года Курт приезжал в Казахстан в статусе капитана молодежной сборной Франции на матч отборочного цикла Евро U-21. Он помог своей команде одержать выездную разгромную победу со счетом 5:1, проведя на поле всю встречу. 

Спустя шесть с половиной лет, в марте 2021 года, Зума прилетел в столицу Казахстана на матч отборочного цикла чемпионата мира-2022. Он провел на поле 90 минут и помог команде сохранить свои ворота в неприкосновенности - 2:0.

Вместе с Зума в марте этого года в Нур-Султан приезжал и Оливье Жиру. Опытный нападающий остался на скамейке запасных, как и в финале Лиги чемпионов. Говоря о финале против "Манчестер Сити" (1:0), отметим, что и Курт на поле не появился.

Другой нападающий "синих" Тэмми Абрахам приезжал в Казахстан в октябре 2016 года. Это был матч между молодежными сборными Казахстана и Англии в рамках отбора на Евро. Гости победили благодаря раннему голу Демарая Грея, а Абрахам заменил именно его на 85-й минуте противостояния. Эта игра проходила в Актобе.

23-летний Абрахам на поле в финале Лиги чемпионов не вышел.

Летом 2017 года в Алматы приезжал датский оборонец "Челси" Андреас Кристенсен. В матче отбора на чемпионат мира датчане одержали выездную победу - 3:1. Правда, Андреас остался на скамейке запасных. 

Зато Кристенсен сыграл в финале Лиги чемпионов, пусть и не без вынужденной замены. Уже на 39-й минуте встречи Андреас заменил травмированного Тьяго Силву.

Отметим, что приехать в Казахстан мог и лучший игрок финала Лиги чемпионов Н'Голо Канте. Французский полузащитник - основной игрок национальной сборной, но в марте этого года он был вынужден пропустить выезд в Нур-Султан из-за травмы.

В составе "Манчестер Сити" аж семь футболистов, которые приезжали в Казахстан. Среди них: Эмерик Ляпорт, Эдерсон, Александр Зинченко, Илкай Гюндоган, Эрик Гарсия, Ферран Торрес и Родри.

Напомним, что финал Лиги чемпионов прошел в субботу, 29 мая, в Порту (Португалия). "Челси" победил "Манчестер Сити" благодаря голу Кая Хаверца - 1:0.

Фото: КФФ©️

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Метки:
Футбол Лига чемпионов Челси Казахстан Лондон ЧМ-2022 Манчестер Сити Сборная РК по футболу

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