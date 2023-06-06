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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Стали известны планы футболиста сборной Казахстана после вылета из российской премьер-лиги

Стали известны планы футболиста сборной Казахстана после вылета из российской премьер-лиги
©КФФ

Стали известны планы "Химок" и их футболистов на будущий сезон после вылета из российской премьер-Лиги, передает metaratings.ru. В частности, ведутся переговоры по продлению контракта с футболистом сборной Казахстана Львом Скворцовым

"Клуб рассчитывает, что в команде останутся вратарь Антон Митрюшкин, защитники Виталий Лысцов, Лео Андраде, Петар Голубович, Стефан Милентиевич, Ираклий Чежия, полузащитники Бутта Магомедов, Аяз Гулиев, нападающий Илья Садыгов. Также на сбор поедет Артур Черный.

Ведутся переговоры по продлению контракта с казахстанцем Львом Скворцовым. Ранее главный тренер Андрей Талалаев рассказал, что новый контракт предложен Брайану Идову - он думает над предложением. Большинство других футболистов команду покинут", - пишет сайт. 

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

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Метки:
Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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