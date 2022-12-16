Смаков высказался о будущем Исламхана

Главный тренер ФК "Елимай" Самат Смаков рассказал может ли в его команду перейти капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В ноябре Исламхан вернулся в профессиональный футбол после двухлетней дисквалификации за применение допинга. На данный момент игрок рассматривает несколько вариантов. В свою очередь Смаков прокомментировал, есть ли вероятность приглашения Исламхана в "Елимай".
"Исламхан в первую лигу не пойдет. Он два года не играл, но у него все-таки есть мастерство и на него есть спрос. Не думаю, что он пойдет к нам, и какая у него должна быть зарплата, чтобы он пришел в "Елимай", - заявил Смаков.
Добавим, что ранее заинтересованность в подписании Исламхана выражали "Актобе" и "Кайрат".