"Шахтер" и "Астана" объявили составы на полуфинал за Суперкубок Казахстана

Стали известны стартовые составы "Шахтера" и "Астаны" на полуфинальный матч за Суперкубок Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Шахтер": Шацкий; Наджарян, Буйволов, Граф, Баа, Кыбырай; Митошевич, Удо; Кривенцев, Хубулов; Балашов.

"Астана": Непогодов; Рукавина, Ароян, Томашевич, Совет; Шимунович, Бейсебеков, Эбонг; Томасов, Барсегян; Смайлагич.

Встреча пройдет на "Туркестан Арене" и начнется в 15:00 по столичному времени. Прямая трансляция доступна здесь.

Добавим, что вторую полуфинальную пару составили костанайский "Тобол" и алматинский "Кайрат". Эта встреча состоится 3 марта.

5 марта пройдет матч за третье место, а 6-го - финал.

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