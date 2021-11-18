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"Сами казахстанцы не верят наш футбол". Эксперт - о вреде госфинансирования, отборе Казахстана на ЧМ-2022 и судьбе Байсуфинова в сборной

"Сами казахстанцы не верят наш футбол". Эксперт - о вреде госфинансирования, отборе Казахстана на ЧМ-2022 и судьбе Байсуфинова в сборной
©КФФ
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

Заслуженный тренер РК Павел Черепанов в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался на несколько актуальных тем по итогам выступления сборной Казахстана в квалификации чемпионата мира-2022. В частности, он порассуждал о причинах спада команды по ходу цикла, государственном финансировании в казахстанском футболе и будущем главного тренера сборной Казахстана Талгата Байсуфинова

- Павел Петрович, чем вам запомнилась сборная Казахстана в отборочном цикле ЧМ-2022? Какие плюсы и минусы можно выделить?

- Из плюсов можно отметить весеннюю часть подготовки сборной к матчам с Францией и Украиной. Тренерский штаб сборной провел тестирование физических качеств казахстанских футболистов. На сборе, перед играми, было определено функциональное состояние сборников с использованием цифровых технологий. Федерация обеспечила хорошее медицинское сопровождение.

Был разработан и успешно реализован план технико-тактической подготовки перед стартом отборочных игр. Необходимо отметить и игровую практику, которую получили большинство сборников в матчах Суперкубка. Все это стало причиной показа хорошего движения в первых матчах, а во многих игровых эпизодах - эффективного и результативного взаимодействия.

Постепенно это состояние, к осенней части отбора, сошло на нет. Асхат Тагыберген после матча с Таджикистаном сказал, что ребята устали. Вполне возможно, но это же не случилось вдруг и сразу!

Можно ли было мониторить состояние сборников, а при необходимости вместе с клубами его скорректировать? Педагогические и другие средства для сохранения спортивной формы хорошо известны. В том числе сбалансированный календарь, учитывающий интересы сборной и процессы адаптации к тренировочным нагрузкам.

Все можно сделать, но не вслепую, а когда есть обратная связь "клубы - сборная". Основа этой связи - мониторинг эффективности технико-тактических действий всех кандидатов, от тура к туру, который позволяет увидеть снижение уровня спортивной формы в цифровых объективных показателях. В этой части была полная тишина. Недооценка этого важного фактора дорого обходится всем: футболистам, болельщикам, тренерам, федерации. В итоге всей стране!

- Контракт Талгата Байсуфинова заканчивается, должен ли он продолжить работу со сборной?

- Однажды Александр Фадеев, который написал "Молодую гвардию", он же председатель Союза писателей СССР, жаловался Сталину, что писатели не понимают важность текущего момента и принципа социалистического реализма. Немного подумав, вождь сказал: "Извините, но у товарища Сталина других писателей нет". Этот разговор стал для Фадеева роковым.

У Байсуфинова тоже других футболистов нет. И в ближайшее время они не появятся. Сам генсек федерации Азамат Серикович Айтхожин в недавнем интервью признал, что резерва у нас нет. Выходит, что Талгат Маруанович скорее выйдет на пенсию, чем получит высококвалифицированных футболистов.

В федерации внушительный штат сотрудников. Общественность надеется, что появится какой-то проект, из которого будет понятно, когда же у Байсуфинова появятся игроки, способные прославлять страну.

- Разгромное поражение от Франции вызвало рефлексию у многих болельщиков и простых граждан. Разве матч с чемпионами мира может служить объективной оценкой уровня нашей сборной?

- Задам встречный вопрос. Может ли игра с Таджикистаном служить такой оценкой? Для ответа на два этих вопроса нужна динамика качества игры. Обязательно в цифре. С Францией качество футбола было 12 процентов, с Таджикистаном - 17 процентов, то есть очень низкое.

Нельзя в профессиональном футболе при оценке игры полагаться только на субъективные мнения. Количественные показатели дают возможность сделать объективные выводы, а их мониторинг - превратить подготовку футболистов в управляемый процесс.

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- Госфинансирование в профессиональном футболе сейчас воспринимается как зло. Вы разделяете это мнение или нет? Казахстанский футбол может уйти в частные руки? 

- На текущий момент это невозможно. Недавно проводился социальный опрос о вовлеченности казахстанцев в футбол. Общая цифра составляет 21 процент, по профессиональному футболу - девять. По европейским стандартам - это очень низкие показатели. Не верят казахстанцы в наш футбол.

Поэтому очереди вкладывать свои кровные в убыточный бизнес не будет. Государство дает деньги, но не обеспечивает контроль за их расходом. Нет в клубах человека, который бы лично ответил за то, почему к середине сезона деньги заканчиваются.

Есть показательный пример. Дмитрия Васильева пригласили на работу в "Иртыш". Он дал согласие при условии, что проведет аудит. Когда его провели, руководители поняли, что лучше клуб закрыть. Если провести независимый аудит во всех клубах, думаю, в игре останется один "Кайрат".

- Что нужно глобально менять в казахстанском футболе?

- Процессы, происходящие в нашем футболе, напоминают кадры репортажей с "черной пятницы", когда толпа людей с улицы врывается в магазин, оставляя после себя сломанную мебель и пустые полки. Кто эти люди, какой их уровень образования и компетенции - никого не интересует. И Моисея среди них нет.

Напомним, что сборная Казахстана с тремя баллами завершила выступление на последнем, пятом месте в турнирной таблице группы D отборочного цикла ЧМ-2022.

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Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 КФФ Байсуфинов Талгат

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