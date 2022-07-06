Рахмонов и Исмагулов приняли участие в футбольном матче

В Нур-Султане состоялся шоу-матч в рамках медийной лиги футбольной между командами Sparta Astana Promotion и GIMPEXT (Турция), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В составе казахстанской команды помимо звезд звезд КВН и шоу-бизнеса сыграли боксеры Серик Сапиев и Адильбек Ниязымбетов, хоккеист "Барыса" и сборной Казахстана Никита Михайлис, а также экс-футболисты клубов КПЛ и национальной команды Кайрат Нурдаулетов, Жамбыл Кукеев и Улан Конысбаев.

Кроме них на поле вышли бойцы UFC Шавкат Рахмонов и Дамир Исмагулов. Файтеры провели на поле по 17 минут в начале игры и были заменены.

Что касается гостей, то в составе турецкой команды сыграли несколько бывших игроков "Галатасарая", "Бешикташа", "Трабзонспора" и "Денизлиспора", а также звезда популярного телесериала "Великолепный век" Эркан Кестендиль.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Второй гол в составе хозяев забил президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов.

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