QJ League - новое слово в казахстанском футболе. Рассказываем, почему нужно следить за этим проектом

Теплым августовским вечером переполненные трибуны стадиона в Таразе гонят свою команду вперед. Если присмотреться, заметно, что часть зрителей следят за игрой стоя, кто-то, пытаясь справиться с напряжением, другим просто не хватило свободных кресел. Мяч оказывается в сетке и 12 тысяч болельщиков взрываются единым радостным воплем. Подобного в одном из самых футбольных городов Казахстана не было 20 лет. Это не матч еврокубков, и даже не важная игра Премьер-Лиги. В этих турнирах "Тараз" сейчас участия не принимает. На поле 17-18 летние юниоры, но кого волнует возраст спортсменов, когда игроки, не жалея себя бьются за честь своего клуба и города, показывая при этом яркий, атакующий футбол.

Все как у взрослых: болельщики на трибунах, недельный цикл, трансляции, аналитика

В гости на матч с "Таразом" приехали воспитанники сильнейшей академии страны – алматинского "Кайрата". Это матч юношеской Freedom QJ League, которая появилась всего несколько месяцев назад. Совместный системный проект Казахстанской Федерации футбола и компании Freedom Holding Corp. призван стать связующим элементом между детско-юношеским футболом и профессиональными командами. Главная идея в том, чтобы как можно больше юных талантов подходили к соревнованиям среди взрослых максимально подготовленными как в спортивном, так и в психологическом плане.

В перерыве матча основатели проекта Тимур Турлов, Адлет Барменкулов и Рохус Шох дают в прямом эфире интервью и кажется, что даже они под сильным впечатлением от происходящего. Как выяснилось, при правильных усилиях детско-юношеский футбол в Казахстане может по примеру студенческих лиг в США становиться главным спортивным событием в жизни крупного города и собирать серьезную аудиторию, тем более помимо болельщиков на трибунах, за трансляцией игры следят зрители общедоступного республиканского спортивного телеканала.

- Абсолютно полные трибуны, как на матче QJ League в Таразе, это то, о чем мы мечтали, когда запускали этот проект - поделился эмоциями глава Freedom Holding Тимур Турлов. – Мы мечтали, чтобы юношеский футбол вызывал интерес, чтобы люди реально на него ходили и болели. Верю, что это привлечет в юношеский футбол больше спонсоров, больше ребят захотят заниматься футболом, чтобы выходить на поле при таких полных трибунах, чувствовать поддержку.

Открыв счет, юноши из "Тараза" будто не способны сохранить хладнокровие, когда постоянных атак требуют родные трибуны. Большинство из них впервые играют в такой атмосфере. Хозяева создают множество опасных моментов, но раз за разом упускают свои шансы, а в результате и вовсе проигрывают. "Кайрат" добывает очередные три очка, уверенно лидирует в турнирной таблице, но при этом впервые за много матчей сталкивается с соперником, оказывающим более, чем достойное сопротивление. Зрители, несмотря на поражение, провожают местных пацанов с поля аплодисментами, а сами футболисты наверняка запомнят этот матч на всю жизнь. Те из них, кто станут профессионалами, на личном опыте в этот вечер убедились в том, как круто играть на заполненном стадионе перед своими болельщиками.

- Когда только готовились к запуску турнира, мы решили, что раз в несколько туров в разных городах усилиями сотрудников лиги и клубов-хозяев мы будет проводить matchday, устраивать активности для болельщиков, привлекать на трибуны молодежь, показывать, что на стадионе может быть комфортно и интересно, - рассказал вице-президент КФФ, президент QJ League Рохус Шох. – В Таразе прошел именно такой центральный матч. Кого-то из болельщиков привлек концерт, кто-то пришел поучаствовать в конкурсах, родителей с детьми заинтересовали другие разнообразные активности, но в конечном счете всех объединил именно футбольный матч. Это и есть наглядный пример популяризации футбола, а для футболистов прекрасный опыт игры перед большой аудиторией. Похожие фестивали ранее мы уже провели в Астане, Атырау, Шымкенте, Актобе. На очереди Кызылорда и Алматы. Уже со следующего сезона в проект QJ League будут вовлечены команды из всех регионов Казахстана.

Сегодня в QJ League выступают 12 сильнейших юношеских команд при профессиональных клубах, представляющие 10 областей страны. Победитель турнира попадает в Юношескую Лигу УЕФА. В ближайшие два года проект будет расширяться, уже в 2024-м запланировано увеличение как числа клубов-участников (они будут поделены на две лиги), так и возрастных категорий, задействованных в соревнованиях. Все матчи турнира проходят по выходным на центральных стадионах по гладкой двухкруговой системе в формате дом-выезд. Затраты на проезд, проживание и питание команд покрываются за счет средств самой лиги, которая финансируется генеральным партнером проекта – компанией Freedom. Помимо этого, лига взяла на себя обеспечения качественных прямых трансляций всех игр, оплату работы судей и инспекторов, регулярно проводит маркетинговые мероприятия и организовывает matchday перед центральными играми. По инициативе лиги в помощь тренерам и экспертам для всех клубов приобретен доступ в крупнейшие мировые системы футбольной аналитики Hudl и Wyscout, которыми пользуются все сильнейшие клубы Европы.

Позади 15 туров первого сезона QJ League, и по итогам 90 сыгранных матчей можно сделать ряд выводов о новом турнире. Забегая вперед, скажем, что если и были те, кто изначально скептически относился к возможности в короткие сроки качественной организации столь масштабного проекта, как QJ League, они скорее всего уже поменяли свое мнение.

Лицо лиги – лица ее футболистов: спецпроекты, как способ популяризации турнира

Официальный старт QJ League состоялся 22 апреля в столице. "Астана" на своем поле принимала "Ордабасы". Уже с первой игры новая лига дала понять, что слова о выводе юношеского футбола в Казахстане на новый уровень будут подкреплены реальными результатами. Почти 20 000 болельщиков на трибунах "Астана-Арены" (таким образом вышеупомянутый матч в Таразе не стал для турнира рекордным по посещаемости), развлекательная программа с множеством зон активностей для болельщиков, запоминающаяся церемония открытия, автограф-сессии с популярными футбольными блогерами и выступление исполнителя V $ X V PRiNCE. Отличный антураж для матча-открытия новой лиги, главные действующие лица которой 17-летние футболисты, большинство из которых ранее были неизвестны даже самым заядлым любителям футбола.

- Мы понимаем, что основная аудитория Лиги, это родители и друзья пацанов, которые в ней играют, плюс футбольные эксперты и небольшая часть болельщиков клубов, чьи юношеские команды принимают участия в турнире, - поделился мнение исполнительный директор QJ League Александр Орлов. – При этом хочется, чтобы количество людей, которые следят за нашими матчами, постоянно увеличивалось. Да, основная цель проекта – качественная подготовка резерва, повышения мастерства юных футболистов, но мы стараемся смотреть шире, поэтому большое внимание уделяем медийному освещению наших матчей и хотим, чтобы аудитория лиги расширялась. В этом заинтересован и генеральный партнер проекта. QJ League не тот турнир, внимание к которому можно повысить привлекая готовых звезд, как это сейчас, например, делает чемпионат Саудовской Аравии, мы совсем про другое и задачи у лиги другие. Стараемся сами создавать звездочек из наших футболистов, рассказывать их истории публике, причем как спортивные, так и просто человеческие.

Одна из таких историй – сюжет о нападающем "Ордабасы" Диербеке Мулажанове, который в свой выпуск про казахстанский футбол включил известный блогер Евгений "Красава" Савин. Звезда YouTube приехал в Астану снимать репортаж о матчах национальной сборной, узнал от сотрудников лиги о парне, который по 3-4 часа каждый день проводит в дороге, чтобы из своего аула добраться в Шымкент на тренировки команды и обратно, заинтересовался этой историей и рассказал о ней своим подписчикам. Диер сейчас выступает в QJ League и, разумеется, за его успехами в турнире следят теперь не только болельщики из Шымкента, но и множество любителей футбола, узнавших о нем из фильма "Красавы".

Другой знаковый проект в рамках лиги – турнир по фэнтези-футболу. Перед каждым туром на специальной онлайн-платформе все желающие собирают состав из игроков, выступающих в турнире. Чем успешнее сыграют выбранные футболисты в конкретном туре, тем больше очков получит участник Fantasy, взявший их в свой состав. За победы в отдельных турах лига дарит участникам памятные подарки, более серьезные призы предусмотрены за итоговую победу во всем турнире. Чтобы побеждать в этой интерактивной игре, необходимо следить за результатами матчей, анализировать выступления команд и самое главное – знать уровень и качества самих футболистов. Вроде бы не сложный проект дал удивительные результаты. В Fantasy "рубятся" как сами игроки лиги (причем один из футболистов карагандинского "Шахтера" уверенно лидирует в общей турнирной таблице), так и болельщики, эксперты, сотрудники лиги, комментаторы матчей, журналисты и даже руководители нескольких клубов. Некоторые участники из числа болельщиков даже признаются, что благодаря Fantasy, сейчас знают составы юношеских команд лучше, чем взрослых футболистов из основы клубов казахстанской первой лиги и даже КПЛ.

Во время летнего перерыва в матчах, который был связан с периодом экзаменов в школах, QJ League организовала кибер-турнир, в котором участвовали футболисты. Его особенностью стало то, что они соревновались, управляя собственными командами, составы которых состояли из игроков самой лиги. Для этого был выпушен специальный патч для игры FIFA 23, проработанный до мельчайших деталей – от формы команд и антуража на стадионах, до позиций и характеристик самих игроков. Победителем кубка стал Ерназар Дюсеков из "Аксу". Отвечая на вопрос, понравилось ли ему играть в кибер-футбол за самого себя, он ответил, что несмотря на то, что постоянно ставил себя в состав, MVP кибер-турнира он считает своего партнера по команде реальной – полузащитника Ильяса Абила.

Профессионалы одобряют: Зайнутдинов – амбассадор лиги, Кенесов снялся в промо-ролике, Самородов смотрит матчи на трибуне с фанатами

Успешный старт проекта подчеркивает и позитивное отношение к нему со стороны самых требовательных зрителей – бывших и действующих профессиональных футболистов. Они сами когда-то проходили все ступени детского футбола и не понаслышке знают, насколько труден бывает переход из юношеского футбола во взрослый. На матчах и мероприятиях QJ League в своих городах уже побывали целый ряд игроков национальной сборной, среди которых согласившийся стать амбассадором турнира Бахтиер Зайнутдинов, а также Максим Самородов, Арман Кенесов и другие.

В числе амбассадоров лиги, горячо поддержавшим проект, был совсем недавно ушедший из жизни легендарный Сеильда Байшаков. Именно Сеильда Икрамович нанес первый символический удар по мячу в истории QJ League перед матчем открытия турнира. Сейчас лигу в качестве амбассадоров поддерживают знаменитый казахстанский игрок и тренер Ваит Талгаев и олимпийский чемпион Евгений Яровенко, который трудится в лиге в качестве эксперта-аналитика.

Конечно, наблюдать за матчами юниоров с трибун получается у профи далеко не всегда, тем более туры лиги, как и игры взрослых команд, проходят по выходным. Поэтому и эксперты, и действующие игроки, как и другие зрители, следят за трансляциями матчей. Качество показа соответствует уровню КПЛ – задействованы как минимум 8 камер, его высокий уровень обеспечивают опытные режиссеры и операторы, работающие и на соревнованиях профессионалов. Игры QJ League можно наблюдать как на YouTube-канале лиги, так и на телеканалах Qazsport, Q Sport и Insport. Наличие комментаторов добавляет эфирам живости и эмоций, а главные действующие лица – футболисты – становятся еще более узнаваемыми.

Что касается комментаторов, QJ League решила заняться проблемой нехватки специалистов в этой области. Недавно на официальном сайте и в соцсетях турнира объявили о старте конкурса для начинающих комментаторов. Лига готова предоставить возможность начать свой путь в профессии на прямых эфирах своих матчей. Даже приходит в голову аналогия: QJ League дает молодым игрокам проявить себя и открыть дорогу в большой футбол, и примерно то же самое теперь касается начинающих комментаторов, которые могут начать в QJ League, а затем стать узнаваемыми голосами крупнейших телеканалов. Похожая история касается развития кадров в сферах судейства, организации и освещения матчей, проведения мероприятий и, конечно, в части повышения квалификации тренерских кадров.

Матч с Super Bol: возможность лучшим собраться вместе

В июле состоялся финал второго сезона реалити-шоу Super Bol. На этот раз организаторы проекта не стали проводить матч между талантами, открытыми селекционерами на просторах страны против профессионального клуба, а вышли с предложением помериться силами с командой QJ League. Так два проекта, зародившихся в Казахстане, имеющие общих партнеров и спонсоров, но посвященные разным аспектам развития футбола в стране, встретились лицом к лицу. В составе одной команды ребята чуть опытней, в другой – немного старше. И у тех, и у других, большое желание проявить себя и в будущем стать профессионалами.

Основным принципом формирования команды QJ League стало желание предоставить шанс ребятам из всех команд, участвующих в проекте. Так, из лидирующего "Кайрата" было вызвано столько же футболистов, сколько и из замыкавшего на тот момент таблицу "Аксу" - по три человека. Тренерский штаб тоже был сформирован из тренеров, работающих с командами-участницами, которые под наставничеством экспертов-аналитиков Лиги в течение недели готовились к матчу, параллельно принимаю участия в маркетинговых активностях и социальных акциях.

На поле команда QJ League оказалась сильнее со счетом 6:1, но праздник футбола и классную атмосферу на "Астана-Арене" обеспечили оба коллектива. Это был тот редкий случай, когда болельщики на трибунах, которых собралось порядка 10 000, поддерживали обоих соперников. Кто знает, может быть, скауты зарубежных клубов, прибывшие на матч по приглашению администрации Super Bol, обратили внимание на кого-то и из сборной QJ League. По совпадению, ярко проведший в QJL первую половину сезона голкипер "Атырау" Дулат Талыспаев, не смог приехать в сборную лиги на этот матч из-за того, что отправился на просмотр в датский клуб "Кеге".

Перспективы: масштабирование, усилению юношеских сборных, развитие футболистов

За те 4 месяца, что существует QJ League, проекту удалось, как кажется, сделать даже немного больше, чем ожидали его организаторы. Команда аналитиков QJ League находится в постоянном контакте с тренерскими штабами футбольных центров. Специалисты следят за развитием футболистов, изучают модели игры команд, подсказывают тренерам, каким вопросам стоит уделить дополнительное внимание, вносят советы по корректировкам тренировочного процесса. Ряд игроков, проявивших себя в матчах QJ League, попали на карандаш к тренерскому штабу юношеской сборной и получили свои первые вызовы в состав команды. Другие ребята минуя дублирующие составы стали привлекаться к тренировкам и играм основных команды в КПЛ.

Сегодня команды-участницы адаптировались к игре в недельном цикле с постоянными перелетами между городами, футболисты больше не боятся давать флэш-интервью после матчей, многие из них впервые сыграли матчи при большом скоплении болельщиков. Этими аспектами профессионального футбола их уже не удивить.

Через два месяца футбольный сезон QJ League завершится и начнется полномасштабная подготовка к следующему году, который, возможно, будет еще более сложным, чем первый. К турниру добавятся порядка 8-10 клубов, которые сформируют еще одну лигу, плюс появятся соревнования по дополнительному возрасту. Таким образом будет вместо одного проводится сразу три параллельных турнира, а в 2025-м их число будет еще раз увеличено.

О спортивных результатах столь масштабных системных проектов можно судить в лучшем случае через 4-5 лет, когда из лиги выпустятся футболисты, которые провели в ней по меньшей мере 3 полноценных сезона. Сейчас же хочется подчеркнуть, что старт получился многообещающим и пожелать проекту и его организаторам удачи и сил реализовать все, что запланировано.