Полузащитник сборной Казахстана начал сезон в турецком клубе

Игрок сборной Казахстана Александр Меркель сыграл в основном составе турецкого "Газиантепа" в товарищеском матче против "Габалы", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Меркель вышел в основе и отыграл первый тайм. "Газиантеп" одержал победу со счетом 2:1. Команда казахстанского полузащитника продолжает подготовку к сезону.

Ранее возникала информация о том, что хавбек может покинуть турецкий клуб, однако Меркель остался, поскольку его контракт действует до 30 июня 2023 года.

В прошлом сезоне "Газиантеп" финишировал 15-м месте в чемпионате Турции. Сам казахстанец провел 24 матча в турецкой Суперлиге, забив один гол и отдав один ассист.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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