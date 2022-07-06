Полузащитник сборной Казахстана начал сезон в турецком клубе

©ФК "Газиантеп"
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Сегодня 12:53

Игрок сборной Казахстана Александр Меркель сыграл в основном составе турецкого "Газиантепа" в товарищеском матче против "Габалы", сообщает корреспондент Vesti.kz

Меркель вышел в основе и отыграл первый тайм. "Газиантеп" одержал победу со счетом 2:1. Команда казахстанского полузащитника продолжает подготовку к сезону. 

Ранее возникала информация о том, что хавбек может покинуть турецкий клуб, однако Меркель остался, поскольку его контракт действует до 30 июня 2023 года. 

В прошлом сезоне "Газиантеп" финишировал 15-м месте в чемпионате Турции. Сам казахстанец провел 24 матча в турецкой Суперлиге, забив один гол и отдав один ассист. 

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10
2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6
3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4
4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2

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Метки:
Меркель Александр Казахстанцы за границей Турция Сборная РК по футболу

Футбол Казахстан(футбол)
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Сегодня 12:53
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