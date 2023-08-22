Почему Магомед Адиев был заинтересован в переходе Бахтиера Зайнутдинова в "Бешикташ"

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Вчера 22:59 Комментарии 3
©КФФ

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался по поводу переходу полузащитника Бахтиера Зайнутдинова в стамбульский "Бешикташ". Он отметил, что был заинтересован в этом трансфере. 

"Разговаривал с Бахой на эту тему и сказал ему, что я - заинтересованный человек, поэтому, возможно, не смогу дать объективный ответ. Первое, что я спросил: "Ты разговаривал с тренером?" - "Со спортивным директором. Он сказал, что тренер заинтересован". "Где тебя тренер видит?" - "Он меня рассматривает в полузащите. Опорником или восьмым номером". И вот тогда я ему ответил: "Баха, я бы, конечно, хотел, чтобы ты перешел".

Почему я - заинтересованный человек? Потому что вижу его именно на этих позициях. Если бы он на них постоянно играл и тренировался в клубе, то приезжал бы в сборную более адаптированным. Он мне как-то сказал: "Когда я играл в "Ростове" атакующего полузащитника, мне было в сборной намного легче", - цитирует Адиева "СЭ".

Напомним, дебют Зайнутдинова ожидается уже на этой неделе к еврокубках. Его соглашение с "Бешикташем" рассчитано до 30 июня 2027 года. 

По информации турецких СМИ, переход игрока обошелся стамбульскому клуб в 4,5 миллиона евро. Его зарплата составит около 1,2 миллиона евро за сезон.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Адиев Магомед
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