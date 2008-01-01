"Перестал показывать характер". Жуков - об "Урале", причинах приезда в Казахстан и сорвавшемся трансфере в "Ростов"

Полузащитник краковской "Вислы" Георгий Жуков
в интервью Sports.ru
рассказал об этапах карьеры в Казахстане, России и где встретил самых крутых болельщиков.
- В 2014 году ты вернулся в родной Казахстан. Расскажи об этом подробнее.
- Мне предложил "Стандард" уйти в аренду на год, как раз зимой. И меня готов был взять "Уйпешт" из Венгрии. Я еще получил предложение уйти в аренду в "Астану". И я подумал: почему бы нет? Потому что команда играет тоже в еврокубках, борется за чемпионство. Мне сказал агент, что я буду там играть в основе сто процентов. Я бы и в "Уйпеште" играл, так как уровень там не такой высокий. Тем более тогда, после "Стандарда", мне было легко очень закрепиться в "Уйпеште", несмотря на то, что мне было всего 18 лет.
Посмотрел в гугле: красивый стадион в Астане, город сам по себе красивый. Плюс родина все-таки. Тогда как раз еще "Шахтер" из Караганды играл в еврокубках. Думал, почему бы нет? И с финансовой точки зрения для меня было все хорошо в то время. Все эти факторы сыграли свою роль, и я принял решение уйти в аренду в "Астану". А там посмотреть, как получится. Но я очень старался, и ехал туда с серьезными намерениями: хотел стать чемпионом, хотел себя показать. Приехал с большой мотивацией очень.
- А если отойти от футбола: чем Казахстан конца 90-х отличался от того, что ты увидел, когда вернулся?
- Если честно, я особо не помню детство в Казахстане. Я очень удивился в хорошем плане, когда увидел Астану, когда приехал туда в 14-м году. Мне очень нравится этот город. Мне в Астане больше нравилось жить, чем в Бельгии. Правда, в Казахстане мало таких городов, куда вкладывали в их развитие.
Алматы в этом плане тоже очень шикарный город. Не знаю, как объяснить... Просто эта энергетика, эти горы... В плане жизни я себя чувствовал лучше в Астане и в Алматы, чем в Бельгии.
- Давай вернемся к футболу. Чемпионство и участие в Лиге чемпионов с "Астаной" - лучшие моменты в твоей карьере?
- Лучшие моменты в моей карьере происходят сейчас. Проблема в том, что я раньше не осознавал, как это круто - заниматься футболом. Сейчас намного больше удовольствия получаю от футбола и намного больше стараюсь.
У нас до карантина каждый матч был как в Лиге чемпионов. 20, 25, 30 тысяч болельщиков... Не просто болельщики, это что-то другое. Они как будто созданы для того, чтобы болеть. Они такую атмосферу могут создать, это невероятно просто.
- То есть, на твой взгляд, в Польше самые крутые болельщики?
- Пока где я играл - да, лучше не видел. Не знаю, как в других странах.
- Поиграв в "Астане", ты через какое-то время снова приехал в Казахстан. На этот раз в "Кайрат" - принципиальный соперник столичного клуба. Не прилетало никаких претензий со стороны болельщиков "Астаны"?
- Если честно, я даже не знаю. Но когда я играл против "Астаны", никто не освистывал меня и не было никаких плохих слов в мою сторону. С людьми, которых я видел и был знаком, также с ними здоровались и общались, все было нормально.
- В одном из интервью ты говорил, что в Казахстане тебя многие воспринимали, как иностранца.
- Да, но я в этом не вижу проблему. Местные все братья, а я чувствовал себя конкурентом. Все правильно, так и должно быть. Я был готов к этому психологически.
Я в Казахстане не мог полностью раскрыться как футболист. Я знал, что так может получиться, но это был мой осознанный выбор и я об этом не жалею. В итоге у меня много друзей осталось в Казахстане. Но в плане футбола я не смог раскрыть себя на сто процентов.
- В 2016-м ты переехал в Россию. Как тебе Екатеринбург?
- Екатеринбург очень понравился. В "Урал" я приехал не в форме. Мне дали поиграть немного, но я не оправдал ожидания. Из-за этого обо мне быстро сложилась не очень хорошая картина, и поменять ее было очень сложно, несмотря на то, что я старался. В начале я не старался, опустил руки, и всем было все равно. Но потом я все-таки решил снова взяться за ум, но это ничего не меняло. И я просто бросил: перестал показывать характер, хотя должен был продолжать. К сожалению, так получилось, потому что "Урал" очень хорошая команда, мне там очень нравилось. Коллектив был хороший, да и сам город тоже был хороший.
- Перед переходом в "Урал" тебя сватали в другие российские команды. Называли "Ростов", "Краснодар", и даже "Зенит". Что из этого близко к правде?
- Это все не правда. Хотя, когда я уходил из "Урала", я быстро подписал контракт с "Кайратом", и потом меня агент звал на собеседование, хотел со мной поговорить. Оказывается, "Ростов" был готов мне дать контракт, а я уже подписал с "Кайратом", и тогда мы даже поругались. Но, если честно, он был прав, потому что было обидно такой шанс упустить. Я просто не верил, как можно перейти из "Урала" в "Ростов" на тот момент. Но это было все действительно так.
- Еще были возможности оказаться в России?
- Нет, ничего конкретного больше не было.
- Насколько велика разница между Россией и Казахстаном с футбольной точки зрения?
- Разница есть однозначно. Здесь очень сильные команды: "Зенит", "Краснодар", "Локомотив", ЦСКА, "Спартак", "Динамо". Понятно, что в России сильнее чемпионат. Там и бюджеты побольше, и игроки приезжают посильнее.
Отметим, что игроком "Вислы" Жуков стал в ноябре 2019 года. До этого выступал за "Кайрат". В нынешнем сезоне он провел 13 игр в чемпионате Польши, где его клуб, набрав 14 очков, располагается на 12-м месте из 16-ти после 14 туров.