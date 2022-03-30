"Остался в "Кайрате" ради Бердыева". Сейдахмет - о камбэке с Шотландией и возвращении в сборную

Игрок молодежной сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о деталях прошедшего матча отбора Евро-2023 против Шотландии, в котором его команда сделала камбэк и набрала первые очки на турнире.

Также он высказался о работе под руководством Курбана Бердыева и своем возвращении в основу "Кайрата".

- Еркебулан, можно ли назвать матч с Шотландией одним из самых запоминающихся в твоей карьере?

- Да, думаю, этот матч сыграет большую роль в моей жизни. Один из запоминающихся матчей. С 0:2 довели до 2:2 и показали характер. Мы с ребятами показали хорошую командную игру, и этот матч запомнится надолго.

- Ты заработал пенальти и сразу же взял право исполнить. Решил самостоятельно или обговаривалось с тренерским штабом?

- У нас была установка тренера, кто будет исполнять пенальти. Если тренер сказал бы отдать пенальти другому, я бы отдал. Просто тренер сказал мне исполнять, и была уверенность, поэтому я взял на себя ответственность.

- Верил ли при счете 0:2, что матч возможно спасти?

- Да, мы упустили много моментов. Но игра была под нашим контролем. Даже при 0:2 мы верили в себя и довели до 2:2.

- Как ты в общем оцениваешь нынешний отборочный цикл для "молодежки"?

- Мы против каждой команды играем достойно, но, увы, не всегда результат хорош, но с Шотландией заработали первые очки. В последующих двух турах покажем хорошую игру.

- Во втором тайме ты перешел на левый фланг, и, кажется, тебе там играть комфортнее?

- Да, я тоже заметил, что слева играть мне легче, больше возможностей для удара или паса. Справа тоже удобно, но слева чуть лучше.

- При этом в "Кайрате" ты сейчас играешь правого латераля, с точки зрения обороны это сложная для тебя позиция?

- Могу сказать, что нормально ощущаю себя на этой позиции, играю непринужденно. При подсказках тренера играть становится легче. Думаю, я оправдываю надежды.

- Бердыев нашел новую роль для тебя в команде, и ты снова регулярно играешь. Доволен тем, как все складывается в "Кайрате"?

- Да, Курбан Бекиевич - один из лучших тренеров в СНГ. И мне очень нравится с ним работать. У меня был выбор - уйти либо остаться в "Кайрате". Я остался ради работы с таким тренером, многому учусь у него. Сезон? Думаю, мы начали хорошо - семь очков в трех матчах. Дальше посмотрим.

- На старте карьеры ты больше играл за национальную сборную, но теперь чаще вызываешься в "молодежку". Как это воспринимаешь и готов ли к возвращению в основную сборную?

- Конечно, мечта любого футболиста "молодежки" - играть в национальной сборной. Мы же ближайший резерв. Каждый знает, что тренерский штаб смотрит за молодыми игроками. Хочу дальше радовать болельщиков и буду рад играть за свою страну.

Добавим, что Сейдахмет отыграл пять матчей за молодежную сборную Казахстана в квалификации ЧЕ-2023. В новом клубном сезоне он провел три игры в КПЛ-2022, а также принял участие в матче за Суперкубок Казахстана.