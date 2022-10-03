Опубликован состав совета Профессиональной футбольной лиги Казахстана

Стал известен состав совета Профессиональной футбольной лиги Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ПФЛК.
Совет является коллегиальным представительским органом ПФЛК, подотчетным Общему собранию, члены которого назначаются президентом. Заседания Совета созываются президентом не реже одного раза в три месяца.
Совет состоит из 11 (одиннадцати) членов: Президент; 8 (восемь) представителей членов ПФЛК, участвующих в Чемпионате и 2 (два) представителя членов ПФЛК, участвующих в Первенстве 1-ой лиги.
Срок полномочий членов Совета составляет два года. В случае если член ПФЛК, представитель которого является членом Совета, выбывает из числа участников одного из соревнований, а также в случае если член Совета прекращает трудовые отношения или избираемые полномочия члена ПФЛК, данный член Совета подлежит переназначению президентом до утверждения состава участников соревнования следующего сезона.
Состав Совета:
Президент ПФЛК Шох Рохус Рохусович;
Представители футбольных клубов Премьер-Лиги:
Абдубаитов Бауыржан Тойшыбекович – представитель футбольного клуба "Ордабасы";
Апсалямов Алишер Ерболатович – представитель футбольного клуба "Атырау";
Ахметов Жандос Куанышевич – представитель футбольного клуба "Тараз";
Джамантаев Ерлан Айтпаевич – представитель футбольного клуба "Актобе";
Есимов Аскар Асилбекович – представитель футбольного клуба "Кайрат";
Панин Николай Борисович – представитель футбольного клуба "Тобол";
Уразаев Ерлан Жанатаевич – представитель футбольного клуба "Шахтер";
Хамитжанов Саян Жаксыгельдиевич – представитель футбольного клуба "Астана";
Представители футбольных клубов Первой Лиги:
Дарибаев Налибай Усенович – представитель футбольного клуба "Яссы";
Коночкин Александр Иванович – представитель футбольного клуба "Женис".