"Он может хорошо заиграть в АПЛ". Стойлов - о таланте Зайнутдинова, главной проблеме Сейдахмета и негативном влиянии "Кайрата" на Куата

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов подходит под английский стиль футбола и в будущем мог бы закрепиться в АПЛ. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Sports True высказал экс-наставник национальной команды и ФК "Астана" Станимир Стойлов. Болгарский специалист также назвал главную причину неудач Еркебулана Сейдахмета и рассказал, как негативно отразилось на Исламбеке Куате попустительство в "Кайрате".

Перспективы Сейдахмета

Он был одним из самых больших талантов. Но у него затянулась проблема с травмами. Травмированный постоянно и не может набрать форму. Когда наберешь форму, нужно играть месяц, два, три, четыре, пять, шесть. И ты поднимешь свой уровень. А он поиграет одну, две, три игры - опять травма. Невозможно набрать максимальную форму. И это мешает очень сильно ему.

Он вышел, отлично показал себя в основе игру-две, но опять травма, решили прекратить аренду. Но я думаю, если он найдет место, где к нему будут хорошо относиться, потихоньку подготовят, шесть месяцев максимум и он вернется на максимальный уровень.

Борьба Зайнутдинова за чемпионство в РПЛ с ЦСКА

Если честно, ожидал. Мы взяли его из "Тараза" в "Астану". Потом в сборной в 18 лет я его сразу ставил в основу. С первой игры, как пришел 18-летний парень, он и Сейдахмет играли в основе. Есть хороший плюс в футболе - это характер. По нему было видно, что есть характер, который хочет выиграть, который хочет биться, который хочет сделать что-то лучше. Посмотрел, что ему не хватает физической выносливости, и мы начали потихоньку это добавлять в "Астане". И потом в "Ростове" у него с динамикой и физической выносливостью было все в порядке.

Я думаю, можно поднять уровень еще и играть еще выше. И еще он играет на очень многих позициях. Первая игра, в которой я поставил его на сборах, это против "Спартак Москва". Поставил его левым защитником. И в первом тайме, когда он играл, результат был 2:0 в пользу "Астаны".

Его позиция - в середине, слева в атаку и под нападающим - везде может играть, даже справа. Это очень важно. Тренеры очень ценят таких универсальных игроков. Думаю, ему надо хорошо закрепиться в ЦСКА, он еще не закрепился. Надо найти свои самые сильные позиции в ЦСКА и показывать хороший уровень. Дорога наверх тяжелая, а вниз - очень быстрая.

- Закрепиться в ЦСКА, где его потолок?

- Я думаю, Англия.

- АПЛ?

- Да. Тяжело будет играть в Ла Лиге. Его стиль в игре - английский стиль, немецкий. В Испании больше комбинационный футбол. А в Англии больше динамики, скорости, стандартов. Он может на этом уровне хорошо играть.

Продолжение карьеры Исламбека Куата

Я думаю, ему не надо отказываться от своего пути. Попробовать биться, попробовать зацепиться за свое место. Я думаю, его самая большая проблема в том, что его не доучили в "Кайрате". Ему там не ставили максимальные задачи. Ему позволяли делать маленькие ошибки. Например, недостаточно высокая динамика в собственной игре.

Очень часто были маленькие ошибки, и ему это прощали, а сейчас это не идет на пользу. Без строгости ничего не получается. Ни в тренировках, ни в игре, ни в отношениях. Да, дружеские отношения между тренером и футболистом должны быть хорошие. Но если ты хорошо относишься к футболисту, а он не получил нужные навыки, чтобы улучшить свои качества... Сейчас какая разница ему, что ему давали в "Кайрате" красные карточки и ему никто ничего не сказал.

Если бы он тогда подучился, сейчас было бы намного легче, он бы зацепился там легко, как зацепился Зайнутдинов. Я не думаю, что у Куата меньше качеств. Просто ему дали чуть-чуть возможность делать вещи, которые не надо делать в современном футболе.

Смогут ли казахстанцы закрепиться в основе "Ротора" в РПЛ

Они готовы, нет проблем. Вопрос в том, как они будут конкурировать, какие игроки есть на этой позиции. Но по качествам своим они готовы играть на этом уровне. Если у двух получится закрепиться, это хорошо. Все трое подходят уровнем, чтобы играть в "Роторе". Да, Шомко и Логвиненко играли в основе "Астаны", Щеткин поменьше, но у него тоже есть свои качества и он может тоже играть на таком уровне.

Напомним, что Стойлов возглавлял "Астану" с 2014 по 2018 год, а затем ушел в сборную Казахстана, которую покинул в январе 2019-го. Со столичным клубом он четыре раза подряд выигрывал чемпионат Казахстана и сотворил историю, впервые в истории казахстанского футбола выйдя в групповой этап Лиги чемпионов. Также Стойлов дважды выводил "Астану" в групповой раунд Лиги Европы и однажды в 1/16 финала турнира.

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