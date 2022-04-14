В межсезонье "Кайрат" отдал в аренду бельгийскому "Моленбеку" Яна Вороговского. Воспользуется ли европейский клуб опцией выкупа трансфера в беседе с корреспондентом Vesti.kz, рассказал казахстанский футболист.

"Будет ли выкуп трансфера? Все зависит от решения клуба. Думаю, в скором времени они примут решение", - заявил Вороговский.

Также 25-летний игрок высказался о нынешнем сезоне "Кайрата" и акценте на молодежь в составе:

"Да, конечно, слежу и болею за "Кайрат". Внедрение молодежи в состав - это философия клуба. С каждым годом в команду приходило все больше молодых ребят, и сейчас у них есть отличная возможность вырасти в качественных футболистов под руководством Курбана Бердыева и получать игровую практику. В будущем это очень поможет национальной сборной".

Напомним, что контракт Вороговского с "Кайратом" рассчитан до июня 2024 года. Рыночная стоимость казахстанца, по данным Transfermarkt, оценивается в 750 тысяч евро.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира