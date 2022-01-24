"Новички? Баха будет играть в основе". Эксперт - о Зайнутдинове и возросшей конкуренции в ЦСКА

Почему игра Бахтиера Зайнутдинова не выглядит яркой в ЦСКА и повлияет ли на его место в основе приход сразу двух новичков в московский клуб. На эти вопросы в беседе с корреспондентом Vesti.kz ответил российский журналист, аналитик Александр Дорский.

"Насколько я знаю, Баха никогда не высказывал претензий тренерам по амплуа, в которых его используют. В России он играл практически везде, кроме центрального защитника и нападающего. В ЦСКА сейчас довольно сложно прогрессировать, очень много скандалов вокруг клуба, три тренера за год.

Возможно, сейчас что-то поменяется к лучшему. Они подписали Медину на правый фланг, который у них заметно провисал. Взяли Языджи, если все будет в порядке, это будет один из лучших игроков ЦСКА. В связи с такими приобретениями, может, и Баха будет выглядеть ярче, в первой половине сезона он играл постоянно, универсализм, дисциплина - это все при нем, но целостного впечатления он не производит, впрочем, как и большинство игроков ЦСКА. Думаю, что с приходом новичков Зайнутдинов все равно будет играть в паре с Мухиным в центре поля", - отметил Дорский.

Напомним, в нынешнем сезоне Зайнутдинов провел 14 матчей в РПЛ, в которых забил два гола. Также на его счету две игры в Кубке России и один забитый мяч.

На данный момент полузащитник сборной Казахстана тренируется в составе ЦСКА на сборах в Испании.