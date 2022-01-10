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"Не могли связаться два дня". Агент рассказал, когда Зайнутдинов прибудет в ЦСКА из Казахстана

"Не могли связаться два дня". Агент рассказал, когда Зайнутдинов прибудет в ЦСКА из Казахстана
©ПФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

Агент полузащитника сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова рассказал, когда футболист вернется в Россию из Казахстана, передает "Спорт-экспресс"

Игрока ждут в расположении ЦСКА. 

"У Бахтиера все нормально. Он уже сегодня прилетит в Россию, так что он успеет прибыть в расположение клуба", - сказал Новиков.

По данным "Чемпионата", с Зайнутдиновым, который находился в Казахстане, где введен режим чрезвычайного положения, не смогли связаться с 4 по 6 января. Позже он сам вышел на связь, сообщив, что у него все хорошо.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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