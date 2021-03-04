"Мы были сильнее". Голкипер "Тобола" Мокин назвал победу над "Кайратом" заслуженной

Голкипер "Тобола" Александр Мокин прокомментировал победу над алматинским "Кайратом" в полуфинале Суперкубка Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Основное время встречи завершилось вничью 3:3, а в серии пенальти удачливее оказались футболисты костанайского клуба. При этом Мокин отбил два удара.

"Хотел бы поздравить болельщиков Костанайской области с такой важной победой. Игра была очень содержательной и интересной.

С первых минут мы готовились к тяжелому матчу. "Кайрат" – хорошая команда с отличными исполнителями, но сегодня мы были сильнее. Думаю, мы заслужили эту победу, когда она достается в такой хорошей борьбе, как в этом матче.

Ребята показали свою искреннюю радость. Я рад за них, за их старание и отдачу, которые они показали сегодня. К сожалению, в связи со сложившейся ситуацией в стране наши болельщики не могли присутствовать на матче "Тобола" сегодня, но мы чувствовали их поддержку на протяжении всей игры. Поздравляю всех с первой победой в этом году!" - цитирует Мокина пресс-служба клуба.

Добавим, что в финале Суперкубка, который состоится 6 марта, "Тобол" сыграет с "Астаной". А за день до этого "Кайрат" и "Шахтер" проведут матч за третье место.