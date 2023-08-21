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Молодые таланты "Тобола" и бомбардир "Шахтера". Кого могут вызвать в сборную Казахстана

Молодые таланты "Тобола" и бомбардир "Шахтера". Кого могут вызвать в сборную Казахстана
©ФК "Тобол"

На этой неделе Магомед Адиев представит расширенный список сборной Казахстана на ближайшие матчи отбора Евро-2024. Корреспондент Vesti.kz предположил, кто из новых имен имеет шансы оказаться в составе.  

Справедливости ради, поводов для массовых нововведений и изменений у тренерского штаба нет. Учитывая, что сейчас наступает кульминация в отборочном цикле, консервативность в решениях наверняка будет оправданной. Однако корректировка в некоторых позициях и персоналиях возможна. 

Если говорить по порядку, то очень вероятна очередная рокировка вратарей. Это связано с тем, что Мухаммеджан Сейсен не получал постоянной практики, а Данил Устименко выглядел нестабильно. А значит, к Игорю Шацкому и Бекхану Шайзаде (которых почти наверняка вызовут) нужен еще один голкипер и не исключено, что им будет Стас Покатилов. Надежный, опытный и проводящий крепкий сезон в "Актобе" вратарь может стать нужной опцией в период столь ответственных матчей. 

Из того же "Актобе" могут попробовать еще и правого защитника Адильхана Танжарикова. Он схож по характеристикам и функциям с Багдатом Каировым, но у представителя "красно-белых" меньше международного опыта. При этом позиция правого латераля в целом представляется уязвимой, ведь в "Химках" мало играет Лев Скворцов, а в "Астане" статус игрока резерва остается у Михаила Габышева. 

Чуть выше шансы на первый вызов в карьере имеет Роман Асранкулов. Воспитанник "Тобола" бурно прогрессирует в нынешнем сезоне и особенно ярко проявляет себя в еврокубках. Но проблема в том, что в этой позиции огромное доверие в сборной к Яну Вороговскому и Тимуру Досмагамбетову, поэтому даже стать третьим выбором в данном случае будет успехом. 

Наконец, среди игроков креативного звена возможны потери и следовательно их надо компенсировать. Травма Армана Кенесова и отсутствие клуба у Александра Зуева создают шансы для других. В частности, еще один яркий молодой игрок "Тобола" Ислам Чесноков точно заслужил попасть хотя бы в расширенный список. Но тут загвоздка в том, что у Чеснокова также повреждение, и пока неизвестно, когда он точно вернется в строй. Плюс в атаку есть кандидат из "Шахтера" Иван Свиридов. В скромных условиях карагандинского клуба Свиридов выжал восемь голов в 20 матчах этого сезона. Адиев отлично знаком с Иваном, поскольку работал с ним в "Шахтере", но довериться ли он игроку в сборной - большой вопрос, ведь сейчас время не для экспериментов. 

Напомним, что сборная Казахстана в отборочном цикле Евро-2024 набрала девять очков в четырех матчах. 7 сентября команда Адиева примет Финляндию, а 10 сентября Казахстан сыграет с Северной Ирландией, оба матча пройдут в Астане. 

Фото: ФК "Актобе"©, ФК "Шахтер"©

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Метки:
Сборная РК по футболу Адиев Магомед Тобол ФК Казахстан Актобе ФК Шахтер ФК

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