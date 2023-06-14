Миллиард тенге потратят на реконструкцию стадиона в Казахстане

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Сегодня 22:58
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Центральный стадион в Петропавловске приведут в соответствие требованиям УЕФА, сообщает телеканал "Хабар 24".

Более одного миллиарда тенге было выделено из бюджета на эти цели.

Подрядчик уже приступил к выполнению работ. Планируется завершить реконструкцию объекта к середине августа. Полностью будет заменено покрытие на стадионе, а само футбольное поле будет оборудовано системой подогрева.

Кроме того, на спортивном объекте будет установлено новое табло и система автоматического полива. Все необходимое оборудование было доставлено из различных европейских стран.

Для контроля соблюдения футбольных стандартов на ход реконструкции прибыл представитель итальянской компании, ответственной за выполнение этих стандартов.

"После качественной реконструкции поле должно соответствовать требованиям. Поэтому мы здесь, чтобы конкретно поддержать всех наших партнеров, чтобы мы были убеждены в этом, и чтобы они выполнили все работы качественно", - заявил представитель итальянской компании Джанни Форабоски.

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Метки:
Кызыл-Жар СК стадион

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