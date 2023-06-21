Медиафутбол в Казахстане: новое популярное направление спорта

Важность и развитие медиафутбола в мировом контексте и его влияние на футбольную индустрию в Казахстане.

В последние годы медиафутбол стал популярным и динамично развивающимся направлением в спортивной индустрии. Этот новый вид спорта объединяет футбол и медиа, позволяет зрителям еще одну альтернативу для времяпровождения. В этой статье рассмотрим историю медиафутбола, его развитие в мире и особенности в Казахстане.

Первые шаги медиафутбола сделали популярные в футбольных кругах блогеры и журналисты из России. Они начали создавать контент о любительском футболе, который ранее практически не освещался. Зрительская аудитория этого контента в основном состояла из самих футболистов и их друзей. С течением времени и развитием интернета и социальных сетей медиафутбол претерпел революционные изменения, превратившись в многогранный механизм, который теперь доставляет эмоции и развлечения миллионам болельщиков по всему миру. Благодаря медиафутболу спортивное событие стало более доступным и интерактивным, позволяя болельщикам быть ближе к игре, выражать свои мнения, участвовать в обсуждении. Многим интересно лицезреть, как медийные личности, будь это блогер, певец или боксер, пробуют себя в новом амплуа.

В Казахстане медиафутбол также находит свое место. Первый по счету турнир Media Football League Kazakhstan среди местных команд прошел в Алматы на стадионе Jas Qyran с 27 мая по 10 июня. Восемь медийных команд, включая SD Family, Sparta, Kartop, Jaidarman, "Ногамяч", One Game, Alash и Konoha, соревновались за звание лучшей команды. В финале соревнования сыграли партнеры Jusan – команда SD Family с One Game, где SD Family одержала победу со счетом 1:0.

"Поддержка медиафутбола с 2022 года было для Jusan не просто стратегическим ходом, но и своеобразной миссией. Мы видим это, как платформу, на которой можно создать новые формы взаимодействия и вовлечения, стимулируя привлечение молодежи к здоровому образу жизни через спорт. Мы заключили партнерское соглашение с медиа командой SD Family, где поддержали в целом команду, их участие в МФЛ в Москве и Алматы, шоу-матчи, детскую футбольную академию, турнир Jusan Svoya Liga для подростков, а также Youtube-проект "ЯСДшник", где победитель получил возможность играть во взрослой медийной команде. Мы стремимся не только к формированию нового поколения футболистов, но и к развитию лидерских качеств, умения работать в команде и устойчивости у каждого подростка.

Вклад в медиафутбол – это не просто инвестиции в спорт, это инвестиции в общество, в будущее. Мы верим, что смешение спорта и медиа может привести к новому видению мира, где каждый имеет право и возможность участвовать, взаимодействовать и расти. Мы в Jusan уверены в успешном будущем медиафутбола, потому что она сочетает в себе страсть к спорту и любовь к культуре знаменитостей", - сказал Айбол Калыбаев, Marketing Team Lead Jusan.

Также своим мнением поделился основатель и капитан SD Family Дидар Сыдыкбек:

"Сразу скажу, что по сравнению с международным турниром организация казахстанского МФЛ была более трудоемкой. Команды-участницы только начинают погружаться в медиа-движение, поэтому нам пришлось обеспечить всю необходимую техническую поддержку. Я уверен, что этот турнир станет новым импульсом для развития медиафутбола в Казахстане, и уже на следующий турнир нашу команду будут ждать с нетерпением. Уровень медиалиги и нашей команды все еще находится на стадии развития. Мы осознали свои ошибки и в следующем сезоне будем стараться избегать их повторения. Особое внимание мы уделим регламенту, чтобы в игре было побольше медийных личностей.

Что касается победы, то мы изначально были названы фаворитами этого турнира, поэтому нам нужно было подтвердить это своими действиями. У нас был опытный и сильный состав, и нам просто нужно было не проиграть самим себе, что нам и удалось. В ноябре мы отправимся на чемпионат мира среди медиа-команд, который пройдет в Дубае. У нас есть официальное приглашение, и на базе нашей команды будет сформирована Национальная сборная Казахстана по медиафутболу. Мы будем соревноваться с командами из других стран и стремиться только к победе.

Сотрудничество с Jusan длится уже второй год, и они являются надежными партнерами, которые всесторонне поддерживают наши творческие начинания. Мы искренне благодарны им за это. Я уверен, что благодаря нашим совместным проектам миллионы детей полюбят эту игру в Казахстане - и в этом заключается наша главная миссия. Мы стремимся, чтобы как можно больше детей выбирали здоровый образ жизни. От всего сердца выражаем благодарность и уважение нашему партнеру Jusan Bank, и надеемся, что наше сотрудничество будет продолжаться и дальше", - рассказал владелец клуба.