Легендарный тренер, невероятный стадион и самые громкие фанаты. Что ждет Зайнутдинова в "Бешикташе"

Долгожданный трансфер Бахтиера Зайнутдинова из ЦСКА в "Бешикташ" все-таки состоялся и самое время узнать базовые детали о новой команде лидера сборной Казахстана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о суперклубе из Стамбула.

Кто главный тренер?

Шенол Генюш - большая личность для всего турецкого футбола, ведь именно под его руководством сборная Турции завоевала бронзу на чемпионате мира 2002 года. Этот успех принес Гюнешу звание "Тренер 2002 года" по версии УЕФА. Однако в клубной карьере у Гюнеша не так много титулов.

Например, Суперлигу он взял относительно недавно - в 2016 году с "Бешикташем". Практически всю тренерскую карьеру Гюнеш провел на родине, за исключением трехлетнего периода (с 2006 по 2009), когда он неожиданно оказался в южнокорейском клубе "Сеул".

Как "Бешикташ" выступает в последние годы в чемпионате Турции и еврокубках?

За последние 14 лет у "орлов" всего три чемпионских титула внутри страны, но при этом последний из них случился пару лет назад - в сезоне-2020/2021. Из тройки лидеров клуб в последнее десятилетие выпадает редко, такое случалось лишь дважды - 4-е место в сезоне-2017/2018 и 6-е место в сезоне-2021/2022.

Что касается еврокубков, то в Лиге чемпионов стамбульцы за последние десять лет трижды играли в групповом этапе, а один раз даже вышли в плей-офф. В Лиге Европы было два выхода в плей-офф. А в Лиге конференций "Бешикташ" впервые выступает в этом году, на данный момент клуб в шаге от групповой стадии.

Правда ли, что фанаты "Бешикташа" самые громкие?

Одни из самых громких в мире - это точно. "Бешикташ" отстает от "Галатасарая" и "Фенербахче" по числу болельщиков (за "Галатасарай" болеют 33% населения Турции, за "Фенербахче" - 29%), но поклонники "орлов" считаются самыми пылкими. После победы над "Ливерпулем" (2:1) 24 октября 2007 года в Лиге чемпионов болельщики "Бешикташа" установили своеобразный рекорд: уровень шума на стадионе достиг 132 децибелов - это шум, с которым взлетает военный реактивный самолет.

На какой позиции будет играть Зайнутдинов?

В Турции очень много обсуждают универсальность Бахтиера и даже сам "Бешикташ" анонсировал его трансфер картинкой, где указаны все полевые позиции, на которых он играл.

Но большинство источников указывали, что казахстанец прежде всего приобретался как центральный полузащитник. И эту информацию в том числе подтверждал главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев:

"Я как тренер сборной очень рад, что Бахтиер переходит в "Бешикташ". Чисто из-за того, что Зайнутдинов, по моей информации, в "Бешикташе" будет использоваться в центральной зоне. Учитывая, что в сборной он играет на той же позиции, у него не уйдет много времени на адаптацию. Бахтиер будет выступать на своей позиции. Для нас это большой плюс".

При этом Гюнеш буквально на днях более витиевато высказался о позиции Бахтиера:

"Он хорошо исполнял роль "десятки" в сборной. Играл за ЦСКА слева в полузащите, выступал на позиции левого защитника и левого центрального защитника… Я опробую все варианты. Мы решим, как будет лучше для него".

Когда возможен его дебют?

Календарь "Бешикташа" в чемпионате Турции до международной паузы на сборные таков: "Пендикспор" (20 августа), "Адана Демирспор" (27 августа), "Сивасспор" (3 сентября). Кроме того, "орлов" ожидает два матча плей-офф квалификации Лиги конференций против киевского "Динамо", они пройдут 24 августа (в гостях) и 31 августа (дома).

Учитывая, что Бахтиер прибыл в Стамбул лишь в пятницу, его участие в ближайшей игре против "Пендикспора" маловероятно. А вот с "Динамо" на следующей неделе казахстанец уже имеет шансы сыграть, ведь пройдет почти неделя с момента его официального перехода.

Кто главные звезды в "Бешикташе"?

Мы уже отдельно представляли вам лидеров и знаковых игроков стамбульского клуба, а также выделяли очень громкие трансферы "Бешикташа" этим летом. Но кратко напомним, что Зайнутдинов теперь будет играть с такими футболистами, как нападающий сборной Турции Дженк Тосун, бывший хавбек "Ливерпуля" Алекс-Окслейд-Чемберлен, форвард сборной Хорватии Анте Ребич, известный камерунский бомбардир Венсан Абубакар и чемпион Англии Даниэль Амарти.

Чем примечателен стадион "Бешикташа"?

"Водафон Парк" один из красивейших стадионов не только в Турции, но и во всей Европе. Арена вмещает почти 42 тысячи зрителей. Стадион был открыт 11 апреля 2016 года, ориентировочная стоимость строительства - 80 миллионов долларов. В августе 2019 года на стадионе "Бешикташа" прошел матч за Суперкубок УЕФА, в котором "Ливерпуль" обыграл "Челси".

Домашний стадион "Бешикташа" получал награды "Лучший стадион 2016 года" в результате публичного голосования, а также победил в номинации "Проект года" на саммите по бизнес-дизайну и развитию стадионов в 2017 году, превзойдя стадион "Метрополитано" в Мадриде и арену T-Mobile в Лас-Вегасе.

Из-за близости дворца Долмабахче, часовой башни Долмабахче, мечети Долмабахче и, конечно же, Босфора, стадион придерживался историческим ценностям района и был выполнен с архитектурными решениями, напоминающими Колизей.

Фото: bjk.com.tr©

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