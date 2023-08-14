Экс-форвард "Милана" и победитель ЛЧ. Зайнутдинов и другие звездные трансферы "Бешикташа" этим летом

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов завершает свой переход в турецкий "Бешикташ". В связи с этим корреспондент Vesti.kz обратил внимание на селекционную активность стамбульского суперклуба этим летом и рассказал, кто перебрался в стан "орлов" вместе с казахстанцем .

В летнее трансферное окно "Бешикташ" усилил практически все линии. И надо сказать, переход Зайнутдинова в этом списке явно не главный с точки зрения мировой известности.

Летом стамбульцы усилили атаку хорватом Анте Ребичем. Стабильные четыре года в "Милане" и звание вице-чемпиона мира - это не шутки. Ребич приходит как звезда не только для "Бешикташа", но и для всей турецкой Суперлиги.

Столь же громкий статус имеет и другой новичок "орлов" Алекс Окслейд-Чемберлен. Он раскачал карьеру в "Арсенале" еще при Арсене Венгере, а затем собрал гору титулов с "Ливерпулем" при Юргене Клоппе.

В 29 лет травматичный англичанин отправился на Босфор и чисто теоретически именно британский хавбек может стать конкурентом Бахтиера за позицию в основном составе.

Из той же Англии "Бешикташ" выписал защитник "Лестера" Даниэля Амарти. Он застал золотую эпоху "Лестера" и выигрывал исторический титул АПЛ.

В целом, у "Бешикташа" очевидно проглядывается ориентир на рынок АПЛ. Ведь помимо Окслейда-Чемберлена и Амарти в клуб пришел еще и левый защитник Артур Масуаку из "Вест-Хэма".

Наконец, опорную зону команды Шенола Гюнеша усилил Жан Онана из французского "Ланса". Кстати, пока о трансфере Зайнутдинова не объявлено официально, именно подписание Онаны остается для "Бешикташа" самым дорогостоящим - его трансфер стоил клубу четыре миллиона евро.

Но если верить турецким и российским СМИ, переход Бахтиера обойдется в 4,5-5 миллионов евро, а значит он станет самым дорогим новичком клуба в этот период.

Фото: bjk.com.tr

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