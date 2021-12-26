"Кузница для сборной и поставщик футболистов". Иностранный тренер рассказал о работе в КПЛ и финансовых проблемах

Бывший тренер "Тараза" Вардан Минасян в интервью "Sputnik Армения" вспомнил период своей работы в казахстанской премьер-лиге. Он отметил, что этот клуб является кузницей кадров для национальной сборной.

– Вы дважды работали в премьер-лиге Казахстана. В "Таразе" вы получали высокие оценки от тренеров команд соперников, от местной прессы. Вам было приятно?

- Когда слышишь подобные вещи, сначала, конечно, приятно, но я не зацикливаюсь на этом, поскольку в профессиональном футболе главное - результат. Сейчас результаты бывают двух типов. Результат, который виден, скажем, в турнирной таблице, и насколько прогрессировала игра команды вне зависимости от турнирной таблицы. Это два показателя, над которыми я сейчас работаю.

- Как минимум одного из двух вы добились в "Таразе", поскольку в составе команды был футболист, который вернулся в сборную Казахстана. Бауыржан Байтана сказал, что его спортивное возрождение произошло благодаря вашей работе.

– Да, в "Таразе" был прогресс и в командной игре, и отдельных игроков. У нас было трое футболистов, которые играли за сборную Казахстана до 21 года, а двое выступали в сборной страны. Скажу, что "Тараз" в Казахстане - кузница игроков для сборной и поставщик футболистов, как в свое время "Пюник" в Армении. Что касается места команды в турнирной таблице, то сначала мы выполнили задачу, заняв шестое место, потом из-за финансовых проблем произошел спад. Об этом даже вспоминать не хочу. Во всяком случае, руководство клуба было довольно результатом.