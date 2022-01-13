Клуб КПЛ могут не допустить к чемпионату. Подробности

©ФК "Ордабасы"
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Вчера 16:32

Казахстанская федерация футбола проводит ежегодную сертификацию профессиональных клубов, сообщается на сайте организации.

По ее итогам клубы получат доступ на участие в КПЛ и первой лиге. 

Допуск клубов осуществляется по следующим требованиям: правовым, финансовым, административно-кадровым, спортивным и инфраструктурным критериям.

"По состоянию на 13 января 2022 года ФК "Ордабасы" не допущен к дальнейшему прохождению процесса сертификации в связи с несоответствием по финансовым критериям до выполнения всех необходимых требований", - говорится в сообщении КФФ.

Процесс сертификации завершится в феврале 2022 года. 

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Вчера 16:32
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