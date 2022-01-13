Клуб КПЛ могут не допустить к чемпионату. Подробности

Казахстанская федерация футбола проводит ежегодную сертификацию профессиональных клубов, сообщается на сайте организации.

По ее итогам клубы получат доступ на участие в КПЛ и первой лиге.

Допуск клубов осуществляется по следующим требованиям: правовым, финансовым, административно-кадровым, спортивным и инфраструктурным критериям.

"По состоянию на 13 января 2022 года ФК "Ордабасы" не допущен к дальнейшему прохождению процесса сертификации в связи с несоответствием по финансовым критериям до выполнения всех необходимых требований", - говорится в сообщении КФФ.

Процесс сертификации завершится в феврале 2022 года.