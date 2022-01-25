Футбольный клуб "Шахтер" подписал контракт с воспитанником академии московского "Спартака" Кириллом Маляровым, сообщает клубная пресс-служба.

Последним клубом 24-летнего российского защитника был "Нижний Новгород", за который он провел 34 матча и записал на свой счет две голевые передачи.

Также футболист выступал за московское "Динамо", "Волгу" и "Олимпиец" (обе - Нижний Новгород), волгоградский "Ротор", "Ростов" и "Белшину" из Беларуси.

Фланговый защитник ресурсом Transfermarkt оценивается в 400 тысяч евро.