Казахстанский футболист отправился на просмотр в европейский клуб

Казахстанский футболист Рифат Нурмугамет может продолжить карьеру в Азербайджане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника, 26-летний игрок находится на просмотре в "Сумгайыте". Отмечается, что окончательное решение по его трансферу будет принято после товарищеского матча "химиков" с бакинским "Сабахом" (9 июля).

Нурмугамет - воспитанник "Кайрата". За главную команду алматинцев он дебютировал в 2014 году и забил один гол в шести официальных матчах. Также он играл за "Кайрат-Жастар" и "Жетысу", в который дважды уходил в аренду, и "Актобе". Имеет опыт выступлений за юношескую (до 17 лет) и молодежную сборные Казахстана.

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