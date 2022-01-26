"Кайрат" объявил о подписании нового тренера

Футбольный клуб "Кайрат" назначил Ивана Данильянца ассистентом главного тренера, сообщает клубная пресс-служба.

Во время представления 69-летнего специалиста вспомнили всю биографию тренера, не забыв о сотрудничестве с главным тренером "Кайрата" Курбаном Бердыевым.

"В январе 2015 года присоединился к тренерскому штабу Курбана Бердыева, возглавившего ФК "Ростов". В 2016 году был официально назначен на должность главного тренера ФК "Ростов". Под его руководством клуб стал серебряным призером чемпионата России сезона 2015/16.

В июне 2017 года вместе с Бердыевым К.Б. перешел из ФК "Ростов" в "Рубин". В сентябре 2017 года был переведен на должность руководителя программы развития молодежного футбола. В феврале 2020 года был назначен спортивным директором Федерации футбола Молдавии. Большая семья "желто-черных" желает Ивану Альбертовичу удачи и больших побед вместе с клубом!", - подытожили в "Кайрате".